Выводы Петухова о контракте дня.

Залез в ленту и обнаружил, что еще в конце апреля наши новостники откопали дом Тарасенко в «Сент-Луисе» – разумеется, он выставлен на продажу: «В доме пять спальных комнат, пять ванных комнат, домашний кинотеатр, небольшая танцевальная студия/тренажерный зал и мини-площадка для игры в хоккей».

И вот такой штрих: «Во дворе находится подогреваемый бассейн с морской водой».

Это конечно далеко не аквадискотека, и в целом довольно узнаваемый, не то чтобы сногсшибательный уровень комфорта современного успешного спортсмена (думаю, звезды уровня Тарасенко в баскетболе и амфуте живут гораздо более аквадискотечно).

Но это очень, очень благоустроенная жизнь.

Последние годы Тарасенко в «Сент-Луисе» не были такими же благоустроенными – у него был очень неприятный кейс с травмой и неприятный диалог с клубом по поводу этой травмы (точнее – этих травм, потому что травма была не одна).

Но он был под защитой большого контракта – и определенного статуса, который заработал за многие годы игры в «Сент-Луисе».

И этот определенный статус предполагает, будто и финиш карьеры Тарасенко должен быть таким же – благоустроенным. С хорошим контрактом в хорошей, претендующей на кубок, команде.

Ну типа 5 лет по 6 миллионов с условными «Рейнджерс», да?

Дом рядом с панаринским. Во дворе – подогреваемый бассейн с морской водой.

Вместо этого Тарасенко получил максимально короткое и достаточно скромное соглашение с «Оттавой». А это значит новый переезд, риск переезда в следующем феврале, еще больший риск переезда следующим летом – ну и так далее.

Эта ситуация выглядит нервной – особенно на фоне приятеля Тарасенко Димы Орлова, который получил 2 года по 7 с лишним миллионов в «Каролине».

Кажется, этот контракт не совсем соответствует статусу Тарасенко – и даже в чем-то его ущемляет.

Комфорт – это супер, у меня есть всего его альбомы. И в случае с топовыми спортсменами, комфортные условия того же контракта – прямое следствие рисков, на которые те идут.

Но жизнь без вызовов – это не совсем жизнь и в хоккее про это куча примеров.

Мой любимый – история связки Гецлафа и Перри из «Анахайма». Они одного, 1985-го, года (оба родились в мае, Райан на 6 дней старше), вместе вышли на драфт, обоих «Утки» выбрали в конце первого раунда – оба мощно стартовали и помогли «Анахайму» взять Кубок Стэнли-2007.

А потом стали одной из лучших связок лиги и были ей с конца 2000-х до конца 2010-х.

Они должны были синхронно закончить карьеру в «Дакс» и вместе остаться в его истории, но Перри резко сдал и перестал оправдывать свой контракт. Его контракт выкупили, его статус изменился – и запахло бесславным концом карьеры.

Медленный, незабивной форвард – да кому и чем он может помочь?

Перри был обречен до конца карьеры (в момент выкупа ему было уже 34) перебиваться короткими соглашениями – казалось, что это слишком нервно для такой легенды как он.

Когда Перри вышел в финал Кубка Стэнли-2020 с «Далласом», это показалось совпадением (ну, пришел в сильную команду).

Потом он ушел в затухший «Монреаль» – и снова оказался в финале Кубка Стэнли, снова против «Тампы». Тут «Тампа» все поняла – и подписала Перри на 2 года, и с ней он вышел в третий подряд свой финал.

Гецлаф к тому моменту тихо и чинно закончил карьеру в «Анахайме», который уже и близко не претендовал на выход в плей-офф. В последнем матче против «Тампы» на вбрасывание против него выпустили Перри и это самый трогательный момент в моей истории хоккея.

В 2023-м Перри ушел в «Чикаго» чтобы стать частью удивительной команды, где кроме него будет играть первый номер драфта Бедард, лучший игрок сезона-2017/18 Холл, а так же гроза «Питтсбурга» Маккензи Энтвистл.

Да, куча переездов. Да, какие-то гроши. Да, третье, а скорее четвертое звено и в лучшем случае вторая бригада большинства. Но сколько всего эпического Кори пережил за последние три года? Сильно ли меньше, чем за всю карьеру в «Анахайме»?

Я думаю, что не сильно.

Так посмотреть – год в «Далласе», год в «Монреале», два в «Тампе» и теперь «Чикаго». Что за неудачник. А по факту – чемпион наших сердец. Самый негативный путь легко становится позитивным, если ты сам – норм. Если ты в порядке, если ты честен перед собой.

Мы все переживаем за Володю и нам хочется для него лучших условий, но жизнь, спорт, хоккей самое интересное прячут в буре.

Тарасенко вышел из зоны комфорта, но пришел в жутко интересную команду, потолка которой сейчас не знает никто; потолок которой своей игрой будет определять в том числе сам Тарасенко.

Ни одной гарантии – но ведь это и есть жизнь.

Фото: eastnews.ru/Jae C. Hong, Josie Lepe