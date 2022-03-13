Похоже, Саттер собрал в Калгари новый «Лос-Анжелес». Середняк показывает очень плотный хоккей и хлопает фаворитов НХЛ

Еще одна сила на Западе.

На днях «Калгари» убрал «Тампу» 4:1 и на первый взгляд это сенсация.

Скорее всего, последний раз вы что-то слышали про «Флэймс» летом, когда к ним перешел наш Никита Задоров. Или во время ЧМ-2021 – в Риге за Канаду зажигал Эндрю Манджипани, как раз нападающий «Калгари». Да, «Флэймс» уступили четвертое место в дивизионе «Монреалю», не вышли в плей-офф-2021, и конец мая был у игроков команды свободным.

Кроме того, «Калгари» мог промелькнуть на ваших радарах совсем недавно: 9 марта в игре с «Флэймс» Овечкин забросил 765-ю и 766-ю шайбы – и догнал Яромира Ягра.

В общем, через подзорную трубу «Калгари» выглядит статистом НХЛ, довольно классическим середняком, какие составляют фон для ярких, блистательных, по-настоящему сильных команд типа современной «Каролины» (или «Торонто», ха-ха).

Уделали «Тампу» 4:1? Вот это да!

На самом деле, тому же «Вашингтону» «Флэймс» проиграли всего 4:5.

На самом деле до игры с «Кэпс» «Калгари» добрался с целой связкой очень серьезных скальпов в левой руке:

8 марта – победа над «Эдмонтоном» 3:1

6 марта – победа над «Колорадо» 4:3 ОТ (есть мнение, что это одна из лучших игр сезона)

2 марта и 27 февраля – две победы подряд над нашей «Миннесотой» с общим счетом 12-4!!!

«Флэймс» первые в своем Тихоокеанском дивизионе (естественно) и вторые в Западной конференции (естественно после «Колорадо»). Джонни Годро – четвертый бомбардир лиги, вратарь Якоб Маркстрем – четвертый в лиге по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности, первый по количеству матчей на ноль.

В феврале у команды был выдающийся отрезок в десять побед подряд – факты говорят о том, что перед нами не то чтобы прям середняк. Совсем наоборот: «Калгари» одна из крепчайших команд лиги, очень похоже на то, что его путь в плей-офф будет долгим; и победы над контендерами добыты конкретной работой.

Подробнее о том, как на Западе выросла новая сила – ниже, а пока подписывайтесь на мой телеграм, там куча деталей про НХЛ.

У «Флэймс» приличный состав, который набирали много лет

«Калгари»-2022 – это пример тихого, повседневно нормального менеджмента, который постепенно приводит к шикарному результату. Если вы откроете состав команды на Dailyfaceoff.com, то вам не снесет башню от величия имен – но если вы посмотрите внимательнее, то увидите очень плотно сбитые четыре звена. Даже три: понятно, что первые звенья у всех команд НХЛ гениальные, просто в разной степени.

Для энхаэловского состава по-настоящему важно, что происходит ниже.

У «Калгари» ниже отличный набор игроков, которых драфтовали, в том числе в подвалах (Годро – 104-й номер драфта-2011, Манджипани – 166 номер драфта-2015), которых подбирали на рынке свободных агентов (Блэйк Коулмэн), которых выменивали (Ноа Хэнифин).

Ниже у «Калгари» звено ветерана Баклунда. Слева от него играет легенда «Тампы», два перстня под перчатками, Коулмэн и ветеран «Кингс» Льюис. Звучит не то чтобы эстетично, но эстетики и не требуется. В том же матче против «Тампы» «Калгари» забил второй гол за минуту до конца второго периода. И на вбрасывание Купер выпустил свое ветеранское звено Марун – Бельмар – Перри, обычно они просто забрасывают шайбу в чужую зону и как минимум протирают там бортики.

Против них вышел Баклунд с партнерами – и получилось такое легкое избиение, получился еще один гол для «Флэймс».

Ниже – звено Ружички, с Манджипани и Тоффоли по краям. У Эндрю – 29 голов, он вообще второй снайпер команды. Тоффоли – это срочное усиление перед плей-офф, Тайлер немного приуныл в «Монреале» (а кто там не приуныл?), а теперь набирает по очку за матч.

Четвертое звено – медленный, но матерый и, я бы сказал, клыкастый Лучич, потерявший себя как лидер первой тройки, но нашедший в боттом-6 Монахан и бойкий Дюбе.

Синяя линия – в порядке, от Андерссона до Гадбрэнсона (не самая яркая жемчужина оборонительного океана, но в новой системе вполне неплох); ну, может быть, хочется каких-то еще вариантов, кроме Майкла Стоуна, на случай травм, но это совсем другой вопрос.

В целом расклад такой: перед плей-офф в медиа активно обсуждают, кому и какие нужны усиления, и вот внезапно выяснилось, что после перехода Тоффоли у «Калгари» особенно проблемных зон нет. В отличие от того же, например, «Торонто».

Джонни Годро и в целом первое звено проводят выдающийся сезон

И вот тут немного про первое звено. Я очень люблю смеяться над журналистами из Торонто, которые специализируются на сами понимаете какой команде. Штука в том, что их постоянно уносит куда-то в небеса и они постоянно переоценивают отдельные проблески игре «Мэйпл Лифс».

Вот свежий пример: сейчас про звено Бантинг – Мэттьюс – Марнер там пишут как про лучшее в хоккее этого сезона. Лучшее звено в хоккее.

Эти трое и правда хороши, у них действительно есть что-то общее и они играют очень эффективно.

Но я решил посчитать эту эффективность – и оказалось, что есть одна тройка, которая, хм, получше.

Я знаю, что скажут в Торонто: Бантинг в команде недавно, у него ушло время на то, чтобы сыграться с Марнером и Мэттьюсом, и в последнее время они точно лучшие.

Окей, я посмотрел, что будет, если взять отрезок с февраля.

Годро – суперзвезда НХЛ, играет именно на свой статус, Линдхольм – лучший центр лиги из тех, кого никогда не назовут лучшим (за эту формулу спасибо Витале Суворову), Мэттью Ткачак умеет быть не только занозой в заднице соперника, но и актуальным нападающим в очень горячей тройке.

Режиссер-постановщик прорыва – Дэррил Саттер

Саттер проработал в «Калгари» восемь с лишним сезонов в начале XXI века, в 2017-м, как казалось, закончил карьеру, но вернулся сюда в конце прошлой регулярки. Вернулся, конечно, со своими прибабахами.

«Если ты на разминке с кем-то поговоришь на красной линии – тебе жопа», – рассказывал про Саттера в интервью Мише Черкасову Никита Задоров. – Ну если он это увидит».

Мне кажется, главное достижение нового тренера – он придал таланту и скиллсету «Калгари» подходящий стиль, придал хоккею команды органичную форму. «Флэймс» же не были прямо слабой командой, но им не хватало каких-то деталей, для того чтобы стать монолитом. Годро уже много лет одна из звезд НХЛ, но вся команда не может атаковать на его уровне. «Калгари» вроде бы не то чтобы атакующая команда, по идее, должна обороняться, но помните у них был легендарный матч с «Далласом» в плей-офф-2020, с семью подряд пропущенными шайбами?

Этому всему нужна была форма, команде нужна была понятная харизма. Ее принес Саттер, который очевидно делает из «Флэймс» что-то похожее на «Кингс» чемпионских лет: характер, свобода у ярких талантов в атаке и структура, структура, структура. Четкая структура форчека, четкая структура в средней зоне, четкая структура в зоне защиты.

Достижением в матче с «Тампой» надо считать не 4 заброшенные шайбы, а одну пропущенную: Кучерову было нелегко преодолевать плотность, создаваемую «Калгари», и если в средней зоне он еще что-то придумывал, то в чужой почти ничего не получалось.

На основе этой структуры все скрытые сильные стороны «Калгари», в том числе потенциал состава, стали очевидными. И даже не сильно важно, кто там играет в воротах: у Маркстрема хороший сезон, но на игру с «Колорадо» Саттер демонстративно выпустил бэкапа Владара – и победил.

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То, что «Флэймс» – это сила, очевидно уже сейчас, но еще интереснее, что будет в плей-офф. Основа хоккея Саттера – это не вдохновение и какой-то творческий поиск, а ноги, работа и структура – в играх навылет они важнее вдохновения.

В играх навылет у «Калгари» будет все необходимое, чтобы удивить.

Фото: REUTERS/Sergei Belski; Gettyimages.ru/Christian Petersen, Derek Leung