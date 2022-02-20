овечкин и седины
Блог

Импотенция в атаке, план как у финнов, у Гусева – 11 минут. В финале Олимпиады Россия не была готова побеждать

Олимпиада-2022 Олимпиада-2022
Сборная Финляндии по хоккею Сборная Финляндии по хоккею
Алексей Жамнов Алексей Жамнов
Вадим Шипачев Вадим Шипачев
Арсений Грицюк Арсений Грицюк
Сборная России по хоккею Сборная России по хоккею
олимпийский хоккейный турнир олимпийский хоккейный турнир
Никита Гусев Никита Гусев
Хоккей Хоккей

И снова здравствуйте. Финал Олимпиады для России получился таким же серым, как и весь предыдущий путь. После первой игры Алексей Жамнов надеялся, что команда вернется к уровню КПК-2021 – этого так и не произошло. Кажется, 6 игр все-таки слишком маленькая дистанция, чтобы вернуть тонкие созидательные настройки, потерянные за месяц без хоккея. 

Все было ровно как в игре 9 февраля: Шипачев и Гусев так и не стали собой (в конце тренеры уже даже не делали вид, что хотят им помочь), силовые звенья атаку на себе не вытянули. Расчет был прежним: пропустить минимум за счет довольно блистательной игры без шайбы, дождаться своего гола и вытерпеть.

Финны хотели примерно такого же, но с шайбой играли существенно лучше – поэтому, с одной стороны, игра получилась унылой, а с другой, Россия была какой-то обреченной. 

Подробнее о последнем матче Олимпиады-2022, который подтвердил необходимость смысловой революции в нашем хоккее – ниже, а пока подписывайтесь на мой телеграм, там есть удачная шутка про Антона Слепышева.

Россия отзеркалила план Финляндии, поэтому матч не смотрелся вообще

Воспользуюсь своим же сравнением: когда обе команды активно играют в атаку, про это говорят «игра на встречных курсах». Вот в финале ОИ-2022 были те же самые курсы, только обе команды играли осторожно. Для финнов это привычная, традиционная модель, так они выбили нашу дримтим с Кучеровым и Овечкиным с ЧМ-2019, а для нас – скорее, вынужденная: в Пекине-2022 тренеры сборной столкнулись с полной неспособностью организовать хоть какое-то творчество в атаке, и в конце концов даже бросили попытки, собрав просто три бойцовских звена и одно легкое, которое выходило только чтобы дать отдохнуть предыдущим трем.

То есть: Россия не то чтобы сознательно играла от защиты. Просто у нас совсем плохо получалось держать ее в чужой зоне – акценты сместились как бы сами.

Есть еще деталь с активным давлением, которым новый штаб сборной удивил на КПК – оно, конечно, было, но там всегда важно, насколько команда готова рисковать и включаться в него всей пятеркой: на Олимпиаде эту настройку выставили довольно скромно. То есть давление сворачивалось почти сразу, когда защитник финнов выходил из-за ворот пасом – так что отката 1-2-2 в исполнении нашей сборной в финале (и вообще на турнире) мы видели больше, чем давления.

Вот Вадим Шипачев встречает атаку в средней зоне – остальная четверка еще глубже.

И мы такие на льду были, конечно же, не одни – статус фаворита не расслабил финнов, они помнили, в чем их флоу, и неприятные силовые позиционки чередовали с вполне себе глубоким отходом на красную линию (Никита Кучеров, думаю, прекрасно помнит эту их манеру).

В этом отзеркаливании, впрочем, была еще одна неприятная штука. Понимаете, финны-то откатывались, потому что имели в виду свои контратаки – мы помним, как они могут быть эффективны. Они откатываются не для того, чтобы терпеть в своей зоне (как некоторые), они откатываются, сжимая пружину своих контратак, чтобы выстрелить. У них был этот прием в числе многих других – и в этом смысле игра финнов была более разнообразной. Их хоккей был более полноценным.

У сборной России такого приема не было – у нас никто в контратаки не убегал. Может быть такой план был на бумаге, но его не было на льду – под дальней синей никаких игроков, никаких передач и напряжения. Наш откат был просто откатом, это не была скрытая угроза.

В том числе поэтому у тренеров, по сути, не было инструмента, чтобы поменять что-то на льду по ходу матча. Ключевым акцентом была надежная защита – и она справлялась, впереди ничего не получалось, потому что не получалось. Ни на скорости, ни из глубины, ни из позиционных атак. Поэтому сборная России играла более-менее в одно и тоже весь матч, скорее улавливая какие-то мини-импульсы самой игры, а не тренерские идеи.

Поэтому, кстати, в смысле перестановок даже нечего обсудить и показать – причины поражения были вшиты в изначальные расклады, и эти расклады остались в неизменности до самого финиша, когда Федотов сел на лавку, чтобы выпустить шестого полевого. Были перестановки в звеньях – к Шипачеву в конце двинули Плотникова и Григоренко, но по структуре это ничего нового не дало.

Россия в атаке: ставка на рабочие звенья и активность под чужими воротами

Мы снова отлично сыграли в защите, но я не буду тратить ваше (и свое) время на рассказ об этом, потому что качество игры в обороне сегодня ничего не дало и не решило – все наши проблемы были в нападении.

В атаке мы рассчитывали – ну или давайте скажу «у нас получалось», потому что задумки тренерского штаба это, очевидно, государственная тайна – в основном на работу наших бойцов (Карнаухов, Плотников, Слепышев, Чибисов, Воронков) под чужими воротами. Это никакая не новинка, Россия в этом смысле не удивила, мы так и добрались до финала. 

Другое дело, что, кажется, в Пекине есть телевизоры – финны тоже видели этот наш главный способ атаковать и, как бы вам это сказать, были к нему готовы.

Можно понять Слепышева, который шлет лучи смерти таким авторам вроде меня – я представляю сколько сил Антон и его партнеры потратили вот в таких битвах за воротами – и при этом все безрезультатно. Видите, у финнов вся пятерка по местам, внутрь они нас так и не пустили – ну, за исключением пары моментов. 

Плохо, когда надежный способ атаковать только один – и он вот такой. Атака становится слишком предсказуемой, читаемой и вообще. 

Другой полувариант нашей сборной в атаке – подключения защитников, их использовали звенья Шипачева и Гусева, выглядело это примерно вот так.

Но и в этом моменте последовал безопасный наброс на чужие ворота – и вообще эту опцию мы использовали не особенно часто: помните же, финны всегда были готовы к контратаке.

Гол Григоренко в большинстве: блистательное попадание на ровном месте

Шанс России на золото подарил Миша Григоренко. Во вторую бригаду его поставили направо именно для броска – у него обсуждаемо один из лучших кистевых в КХЛ – и в финале он наконец-то попал, в своем фирменном стиле, резко, прицельно, красота.

В интернет-эфире Первого канала Николай Хабибулин рассказывал, что в атаке с ходу Сятери лучше бросать под ловушку, над щитком, но видимо и пространство под блином он тоже контролирует не очень здорово. 

«Креатив» в атаке: новая роль Шипачева, дерзкий Грицюк, Гусев с айстаймом новичка

По тому, как тренеры сборной обошлись с самыми креативными игроками атаки, в принципе видно, на что мы рассчитывали в этом матче. От идеи первого звена отказались уже неделю как, от поиска прорывных сочетаний отказались несколько дней назад – идеи всех троек были в том, чтобы они просто не развалились.

Поэтому Вадим Шипачев оказался в интересной тройке с Чибисовым и Семеновым. В пас ему тут играть не с кем, поэтому Вадим, как и должен любой хороший игрок, нашел новый смысл своей игре. Он стал таким боевичком – пролетал среднюю зону на движении, таскал шайбу ногами, лез на чужой пятак.

Он уже в Пекине говорил, что готов сыграть там, где скажут – ну вот, в сборной не придумали, как его использовать еще.

Грицюк оставался светлым пятном и делал моменты в целом из воздуха – неожиданные проходы, резкие броски, опасность почти в каждой смене – и если кто-то мог дать команде внезапный гол, то, скорее всего, он, хотя бы вот в этом моменте.

Хотелось посмотреть, что будет, если собрать звено Гусев – Шипачев – Грицюк, но кроме довольно консервативного мышления тренеров, был и еще один мощный фактор. Никите в сборной доверяли примерно так же, как Кириллу Семенову в «Торонто». 

Как новичку или игроку четвертого звена: в первом периоде Гусев сыграл меньше трех минут, во втором – чуть больше, и в третьем больше пяти (видимо, он понадобился в концовке). 

Осознанные передачи и взаимодействия в этой сборной были, может быть, не под запретом, но к ним явно было какое-то пренебрежение – Грицюк-то в итоге сыграл еще меньше Гусева. 

Апатия на финиге: 3 броска за период, который мы проигрывали с самого начала  

Исчерпав все приемы, кроме «давай-давай», «молодчики-молодчики», после второй пропущенной шайбы наши тренеры в основном наблюдали, как уходит обещанное золото государственной важности. Тут важно сказать: второму силовому звену с Григоренко, Андроновым и Плотниковым тренеры тоже не доверяли – они сыграли чуть больше четвертой по времени тройки Ткачева.

Получился такой расклад: первое звено – тройка Карнаухова, второе – та странная тройка Шипачева, где Вадим исполняет второго Семенова. 

По итогу, в атаке мы создали всего 1.6 ожидаемых гола (у финнов 2.6, то есть буквально: сколько создали, столько и забили) – с учетом того, что мы проигрывали весь третий период, это очень мало. И в нашей зоне финны провели на 4 минуты больше, 26 против 22 – с учетом финальной активности это тоже подозрительные цифры.

Подозреваю, что ИИХФ дала нашей сборной слишком мало времени на подготовку к финалу. Нам бы еще месяц без хоккея, и тогда все было бы в порядке.

Финны грамотно засушили наш навал в конце, но он был не очень долгим.

Игра: узнайте культовый хоккейный момент по размытому фото

 

***

Можно, конечно, сказать еще и про вбрасывания – мы проигрывали слишком много ключевых, но остальные проблемы этой сборной настолько ярче и глубже, что про игру на точке говорить всерьез как-то странно. Когда самый живой и бодрый нападающий сборной Арсений Грицюк проводит на льду 10 минут, как ему помогут вбрасывания?

Финал, и в целом Олимпиада – это, конечно, очень слабая тренерская работа во всем, что не касается плана без шайбы. За 6 матчей мы не собрали ни одной рабочей связки. Все до одного творческие игроки показали огромный спад по сравнению с собой же образца начала января (когда сезон КХЛ еще шел). На своем уровне был Грицюк – но ему дали всего 10 минут. Покрутив состав первые три матча, тренеры бросили это дело и перешли на терпеливый, изматывающий хоккей.

Измотать зрителя – получилось. Сборную Финляндии – нет.

Главный вопрос: почему тренеры разрушили игру в атаке? И я уверен, что ответа на него не будет. Я уверен, что тренеры внутри валят все на уровень наших игроков, на то, что они их подвели (поэтому Алексей Жамнов так нервно реагирует на вопросы про Шипачева). Я уверен, что им не хватит опыта разобраться в чем дело – опыт-то у штаба более-менее нулевой, особенно в том, что касается подготовки к большим турнирам.

Они хотят на ЧМ-2022. Они думают, что к ним приедут игроки НХЛ, и все будет совсем по-другому. Ну, посмотрим.

Финляндия – Россия 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Дата проведения
20 февраля, 07.10, «National Indoor Stadium»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Григоренко (Нестеров, Гусев)
1:1 – 24 Покка (Бьорнинен, Охтамаа)
2:1 – 42 Бьорнинен (Анттила, Охтамаа)
Вратари: Сятери 16/17 – Федотов 29/31.

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто обещал победу и говорил, что главное – результат, должны уйти

Грусть сборной России: в Пекине-2022 только серебро 😥

Главный злодей финала – финн из «Йокерита» (не Анттила). Его гол похоронил надежду России на золото

Драма вратаря сборной России: тащил весь турнир, отказался надевать медаль

Фото: REUTERS/Annegret Hilse, Brian Snyder

Серебро Пекина в хоккее – хороший результат?
26220 голосов
Да
51%
Алексей Жамнов
Нет
49%
Олег Знарок

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные