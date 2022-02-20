Импотенция в атаке, план как у финнов, у Гусева – 11 минут. В финале Олимпиады Россия не была готова побеждать

И снова здравствуйте. Финал Олимпиады для России получился таким же серым, как и весь предыдущий путь. После первой игры Алексей Жамнов надеялся, что команда вернется к уровню КПК-2021 – этого так и не произошло. Кажется, 6 игр все-таки слишком маленькая дистанция, чтобы вернуть тонкие созидательные настройки, потерянные за месяц без хоккея.

Все было ровно как в игре 9 февраля: Шипачев и Гусев так и не стали собой (в конце тренеры уже даже не делали вид, что хотят им помочь), силовые звенья атаку на себе не вытянули. Расчет был прежним: пропустить минимум за счет довольно блистательной игры без шайбы, дождаться своего гола и вытерпеть.

Финны хотели примерно такого же, но с шайбой играли существенно лучше – поэтому, с одной стороны, игра получилась унылой, а с другой, Россия была какой-то обреченной.

Подробнее о последнем матче Олимпиады-2022, который подтвердил необходимость смысловой революции в нашем хоккее – ниже, а пока подписывайтесь на мой телеграм, там есть удачная шутка про Антона Слепышева.

Россия отзеркалила план Финляндии, поэтому матч не смотрелся вообще

Воспользуюсь своим же сравнением: когда обе команды активно играют в атаку, про это говорят «игра на встречных курсах». Вот в финале ОИ-2022 были те же самые курсы, только обе команды играли осторожно. Для финнов это привычная, традиционная модель, так они выбили нашу дримтим с Кучеровым и Овечкиным с ЧМ-2019, а для нас – скорее, вынужденная: в Пекине-2022 тренеры сборной столкнулись с полной неспособностью организовать хоть какое-то творчество в атаке, и в конце концов даже бросили попытки, собрав просто три бойцовских звена и одно легкое, которое выходило только чтобы дать отдохнуть предыдущим трем.

То есть: Россия не то чтобы сознательно играла от защиты. Просто у нас совсем плохо получалось держать ее в чужой зоне – акценты сместились как бы сами.

Есть еще деталь с активным давлением, которым новый штаб сборной удивил на КПК – оно, конечно, было, но там всегда важно, насколько команда готова рисковать и включаться в него всей пятеркой: на Олимпиаде эту настройку выставили довольно скромно. То есть давление сворачивалось почти сразу, когда защитник финнов выходил из-за ворот пасом – так что отката 1-2-2 в исполнении нашей сборной в финале (и вообще на турнире) мы видели больше, чем давления.

Вот Вадим Шипачев встречает атаку в средней зоне – остальная четверка еще глубже.

И мы такие на льду были, конечно же, не одни – статус фаворита не расслабил финнов, они помнили, в чем их флоу, и неприятные силовые позиционки чередовали с вполне себе глубоким отходом на красную линию (Никита Кучеров, думаю, прекрасно помнит эту их манеру).

В этом отзеркаливании, впрочем, была еще одна неприятная штука. Понимаете, финны-то откатывались, потому что имели в виду свои контратаки – мы помним, как они могут быть эффективны. Они откатываются не для того, чтобы терпеть в своей зоне (как некоторые), они откатываются, сжимая пружину своих контратак, чтобы выстрелить. У них был этот прием в числе многих других – и в этом смысле игра финнов была более разнообразной. Их хоккей был более полноценным.

У сборной России такого приема не было – у нас никто в контратаки не убегал. Может быть такой план был на бумаге, но его не было на льду – под дальней синей никаких игроков, никаких передач и напряжения. Наш откат был просто откатом, это не была скрытая угроза.

В том числе поэтому у тренеров, по сути, не было инструмента, чтобы поменять что-то на льду по ходу матча. Ключевым акцентом была надежная защита – и она справлялась, впереди ничего не получалось, потому что не получалось. Ни на скорости, ни из глубины, ни из позиционных атак. Поэтому сборная России играла более-менее в одно и тоже весь матч, скорее улавливая какие-то мини-импульсы самой игры, а не тренерские идеи.

Поэтому, кстати, в смысле перестановок даже нечего обсудить и показать – причины поражения были вшиты в изначальные расклады, и эти расклады остались в неизменности до самого финиша, когда Федотов сел на лавку, чтобы выпустить шестого полевого. Были перестановки в звеньях – к Шипачеву в конце двинули Плотникова и Григоренко, но по структуре это ничего нового не дало.

Россия в атаке: ставка на рабочие звенья и активность под чужими воротами

Мы снова отлично сыграли в защите, но я не буду тратить ваше (и свое) время на рассказ об этом, потому что качество игры в обороне сегодня ничего не дало и не решило – все наши проблемы были в нападении.

В атаке мы рассчитывали – ну или давайте скажу «у нас получалось», потому что задумки тренерского штаба это, очевидно, государственная тайна – в основном на работу наших бойцов (Карнаухов, Плотников, Слепышев, Чибисов, Воронков) под чужими воротами. Это никакая не новинка, Россия в этом смысле не удивила, мы так и добрались до финала.

Другое дело, что, кажется, в Пекине есть телевизоры – финны тоже видели этот наш главный способ атаковать и, как бы вам это сказать, были к нему готовы.

Можно понять Слепышева, который шлет лучи смерти таким авторам вроде меня – я представляю сколько сил Антон и его партнеры потратили вот в таких битвах за воротами – и при этом все безрезультатно. Видите, у финнов вся пятерка по местам, внутрь они нас так и не пустили – ну, за исключением пары моментов.

Плохо, когда надежный способ атаковать только один – и он вот такой. Атака становится слишком предсказуемой, читаемой и вообще.

Другой полувариант нашей сборной в атаке – подключения защитников, их использовали звенья Шипачева и Гусева, выглядело это примерно вот так.

Но и в этом моменте последовал безопасный наброс на чужие ворота – и вообще эту опцию мы использовали не особенно часто: помните же, финны всегда были готовы к контратаке.

Гол Григоренко в большинстве: блистательное попадание на ровном месте

Шанс России на золото подарил Миша Григоренко. Во вторую бригаду его поставили направо именно для броска – у него обсуждаемо один из лучших кистевых в КХЛ – и в финале он наконец-то попал, в своем фирменном стиле, резко, прицельно, красота.

В интернет-эфире Первого канала Николай Хабибулин рассказывал, что в атаке с ходу Сятери лучше бросать под ловушку, над щитком, но видимо и пространство под блином он тоже контролирует не очень здорово.

«Креатив» в атаке: новая роль Шипачева, дерзкий Грицюк, Гусев с айстаймом новичка

По тому, как тренеры сборной обошлись с самыми креативными игроками атаки, в принципе видно, на что мы рассчитывали в этом матче. От идеи первого звена отказались уже неделю как, от поиска прорывных сочетаний отказались несколько дней назад – идеи всех троек были в том, чтобы они просто не развалились.

Поэтому Вадим Шипачев оказался в интересной тройке с Чибисовым и Семеновым. В пас ему тут играть не с кем, поэтому Вадим, как и должен любой хороший игрок, нашел новый смысл своей игре. Он стал таким боевичком – пролетал среднюю зону на движении, таскал шайбу ногами, лез на чужой пятак.

Он уже в Пекине говорил, что готов сыграть там, где скажут – ну вот, в сборной не придумали, как его использовать еще.

Грицюк оставался светлым пятном и делал моменты в целом из воздуха – неожиданные проходы, резкие броски, опасность почти в каждой смене – и если кто-то мог дать команде внезапный гол, то, скорее всего, он, хотя бы вот в этом моменте.

Хотелось посмотреть, что будет, если собрать звено Гусев – Шипачев – Грицюк, но кроме довольно консервативного мышления тренеров, был и еще один мощный фактор. Никите в сборной доверяли примерно так же, как Кириллу Семенову в «Торонто».

Как новичку или игроку четвертого звена: в первом периоде Гусев сыграл меньше трех минут, во втором – чуть больше, и в третьем больше пяти (видимо, он понадобился в концовке).

Осознанные передачи и взаимодействия в этой сборной были, может быть, не под запретом, но к ним явно было какое-то пренебрежение – Грицюк-то в итоге сыграл еще меньше Гусева.

Апатия на финиге: 3 броска за период, который мы проигрывали с самого начала

Исчерпав все приемы, кроме «давай-давай», «молодчики-молодчики», после второй пропущенной шайбы наши тренеры в основном наблюдали, как уходит обещанное золото государственной важности. Тут важно сказать: второму силовому звену с Григоренко, Андроновым и Плотниковым тренеры тоже не доверяли – они сыграли чуть больше четвертой по времени тройки Ткачева.

Получился такой расклад: первое звено – тройка Карнаухова, второе – та странная тройка Шипачева, где Вадим исполняет второго Семенова.

По итогу, в атаке мы создали всего 1.6 ожидаемых гола (у финнов 2.6, то есть буквально: сколько создали, столько и забили) – с учетом того, что мы проигрывали весь третий период, это очень мало. И в нашей зоне финны провели на 4 минуты больше, 26 против 22 – с учетом финальной активности это тоже подозрительные цифры.

Подозреваю, что ИИХФ дала нашей сборной слишком мало времени на подготовку к финалу. Нам бы еще месяц без хоккея, и тогда все было бы в порядке.

Финны грамотно засушили наш навал в конце, но он был не очень долгим.

***

Можно, конечно, сказать еще и про вбрасывания – мы проигрывали слишком много ключевых, но остальные проблемы этой сборной настолько ярче и глубже, что про игру на точке говорить всерьез как-то странно. Когда самый живой и бодрый нападающий сборной Арсений Грицюк проводит на льду 10 минут, как ему помогут вбрасывания?

Финал, и в целом Олимпиада – это, конечно, очень слабая тренерская работа во всем, что не касается плана без шайбы. За 6 матчей мы не собрали ни одной рабочей связки. Все до одного творческие игроки показали огромный спад по сравнению с собой же образца начала января (когда сезон КХЛ еще шел). На своем уровне был Грицюк – но ему дали всего 10 минут. Покрутив состав первые три матча, тренеры бросили это дело и перешли на терпеливый, изматывающий хоккей.

Измотать зрителя – получилось. Сборную Финляндии – нет.

Главный вопрос: почему тренеры разрушили игру в атаке? И я уверен, что ответа на него не будет. Я уверен, что тренеры внутри валят все на уровень наших игроков, на то, что они их подвели (поэтому Алексей Жамнов так нервно реагирует на вопросы про Шипачева). Я уверен, что им не хватит опыта разобраться в чем дело – опыт-то у штаба более-менее нулевой, особенно в том, что касается подготовки к большим турнирам.

Они хотят на ЧМ-2022. Они думают, что к ним приедут игроки НХЛ, и все будет совсем по-другому. Ну, посмотрим.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse, Brian Snyder