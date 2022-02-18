На Олимпиаде Россия пришла к стилю, который всегда презирала. С такой игрой никакие медали не нужны

50 оттенков серого.

Ну ладно, выиграли и выиграли. Поразило вот что. Концовка игры. Счет 1:1. Андрей Николишин, легенда, крутой мужик, видел в хоккее такое, что мало кто вообще видел, говорит что-то в духе: да, Россия плохо играет в нападении и почти не создает, зато у нас система, и мы не позволили почти ничего создать сопернику!

Слышал своими ушами.

Вспомните 2019-й. Мы собрали дримтим под предводительством Никиты Кучерова и уперлись в поставленную систему финского отката. После матча Илья Воробьев как бы свысока бросил: мы никогда не будем играть как Финляндия.

Я не был согласен с тренером в тот момент, потому что прокачанная Ялоненом система строилась не совсем на разрушении, но месседж Воробьева в целом будто бы был поддержан нашим хоккейным сообществом: типа да, финны играют в какой-то отстой от обороны, ломают игру сопернику, замедляют темп, сидят в своей зоне, мы – гордая креативная хоккейная нация такого себе никогда не позволим.

Прошло три года.

Как это называется? Как. Это. Называется. КАК. ЭТО... ну вы поняли.

Формально игру сборной есть чем оправдать. Можно показать, например, броски – мы победили 41-35. Можно сказать, что шведы были не ярче – ну или ненамного ярче. Все так.

Но никто не сможет поспорить с тем, что наш план на игру был таков: как-нибудь затолкать шайбу в ворота каким-нибудь набросом и борьбой на пятаке, а потом охранять кукурузу на своей половине. Никто, ни одна живая душа не сможет поспорить с тем, что у нас в сборной не осталось созидающих звеньев. Тренеры везли в Пекин одно такое звено, но разочаровались в нем и бросили идею по созданию креативного топ-3. Мы официально играем не в топ-6 / боттом-6, а просто в боттом-12. Создающих игроков разбросали по составу так, что ни в одном звене нет играющей связки. Есть только усилия отдельных игроков – того же Грицюка, который тащит турнир так, будто его фамилия Капризов.

С середины третьего периода мы играли тупо навыброс, вот совсем. Мы ломали игру шведам и не были способны выстроить свою. Да, у сборной есть все та же модель активной обороны. Да, эта модель смотрится симпатичнее, чем все, что делали с нашими защитниками до этого. Но общая установка – на серость. Аккуратность. Осторожность.

Мы снова не выиграли овертайм – потому что вышли ломать шведам игру и аккуратно сидеть в зоне. Да, был виден прогресс по сравнению с ЧМ-2021, Антону Слепышеву сказали, что не обязательно наносить тупые броски из неудобных позиций и ехать на смену – можно скинуть шайбу назад, чтобы она осталась у нас.

Но плана с шайбой не было. Вадим Шипачев, самый творческий игрок этого турнира, просто промчался вперед через всю площадку и бахнул с угла – потому что под него даже никто не открылся. У него не было вариантов. Ему было не с кем играть в пас – и такое ощущение, будто не было установки играть в пас.

Шведы владели шайбой в овертайме больше нас и раскручивали свои – да-да, Антон Слепышев – КОМБИНАЦИИ. Они разворачивали нашу тройку спиной к нашим же воротам и взвинчивали темп, проникая между игроками. Они делали осознанные забегания, создавали пустоты и врывались в них. Эта Швеция не была лучше нас, но она играла в хоккей.

Мы, похоже, окончательно утратили эту способность. Два светлых момента в игре – это первый буллит Гусева, с очень прикольным исполнением, и решающий бросок Грицюка. С креативом у нас было настолько туго, что вот после того, первого буллита Никиты его ставили на бросок еще два раза; Грицюка, кажется, поставили уже от отчаяния (хотя, по-моему, он должен был бросать в первой двойке – по тому, как проводит этот турнир).

И, кстати, заметьте: зажав, максимально упростив игру, в решающие моменты тренеры все равно надеялись, что их спасут светлые головы. Они испортили хоккей сборной, сделали его максимально, извините, тупым, но в последний момент все равно надеялись, что светлые головы что-то придумают. Простор для креатива свели к двум броскам.

И наши светлые головы снова не подвели. Гусев и Грицюк спасли этот штаб – как у нас всегда и бывает.

Это превращение сборной – гораздо более существенная проблема, чем возможное поражение в полуфинале. В поражении не было бы ничего такого важного – Пекин-2022 это почти официальное продолжение Кубка Первого канала, выездная сессия Евротура. Мы не выиграли такой же по составу КПК-2021 – кто-то видел в этом проблему? Не было бы ее и сейчас.

Но на КПК мы играли более-менее инициативно. В Пекине пришли к абсолютной, всепоглощающей серости. Наш хоккей – серость. Серость, серость, серость. Мы не хотим от хоккея ничего, кроме этих наград. Мы видим Антона Ландера и хотим сломать ему игру, забросить одну и высидеть в своей зоне. Мы ждем Марко Анттилу в финале – и планируем связать его по рукам и ногам, чтобы он не создал ничего.

Мы играем хуже нашего же стереотипного представления о Финляндии-2019. Потому что финны тогда хотя бы вязали суперзвезд мирового хоккея.

А мы будем вязать Теему Хартикайнена. И очень боимся, что у нас не получится.

Не знаю как вам, а мне не нужны ни такой хоккей, ни медали, которые будут таким хоккеем добыты.

Сборная России, выходящая на игру против второго-третьего состава Швеции/Финляндии и планирующая бодаться – это позор при любом результате.

Статистика Олимпиады

Фото: East News/Antonin THUILLIER / AFP, ANTHONY WALLACE / AFP; REUTERS/Jonathan Ernst, David W Cerny; Gettyimages.ru/Harry How