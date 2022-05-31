Петухов о главных героях нашего хоккея.

Черновик этого поста лежит в недрах Sports.ru где-то с января, а в моей голове – с сентября 2021-го. Изначально он задумывался как превью главного турнира в нашей жизни, как представление двух главных героев сборной в Пекине-2022.

Потом произошло сами знаете что, поездка НХЛ в Китай отменилась, и текст переформатировался в жалобу на фантомную боль: мы ждали связку Панарин / Кучеров, а получили дуэт Слепышев / Карнаухов (по-своему прекрасный, но мы же все все понимаем). Я даже планировал, что в заголовке так и будет написано – «Фантомная боль-2022».

Но в Пекине сборная заиграла так, что вообще воспоминания о каком бы то ни было творчестве в нашем хоккее стали сплошной фантомной болью, и этот ракурс резко перестал быть актуальным.

Хорошие заходы никогда не пропадают: вместо того, чтобы сыграть за сборную в феврале, Панарин и Кучеров сыграют послезавтра – но друг против друга. И вот настало время этого черновика.

Я начну с самой интересной для меня загадки нашего хоккея последних лет – очень надеюсь, вы поможете ее разгадать.

Понадобится, сразу предупреждаю, ваш навык чтения по губам. Есть такие специалисты?

Могу сделать покрупнее.

А если замедлить?

«Молодчик»? «Ну и что ж»? Может, что-то нецензурное? Я пас, пишите в комментариях.

Артемий наверняка не вкладывал в эту фразу какого-то большого смысла – ну, разве что, подколоть приятеля – и можно было бы вообще легко мимо нее пройти.

Но именно с нее начался великий кубковый путь «Тампы» – выслушав эту подколку от Панарина и пережив его обнимашки, Никита Кучеров сделал с собой что-то очень важное и больше вообще не проигрывал в плей-офф. Все кубковые серии, случившиеся после вот этого рукопожатия, «Тампа» взяла.

Вы, конечно, помните, когда случился этот разговор – больше трех лет назад. «Тампа» шла к Кубку Стэнли-2019, но в первом же раунде получила 0-4 от «Коламбуса», ведомого Панариным и Бобровским.

К тому моменту они были неплохо знакомы. В 2016-м Кучеров дебютировал за первую сборную России на Кубке мира – и в том составе, конечно же, был Артемий. Правда, их не ставили в одно звено.

В 2018-м Панарин приезжал в гости к нашим игрокам «Тампы» – и они вместе тренировались на местных пляжах.

Но главное – они оба приехали в сборную России на чемпионат мира-2017. Тогда миру вообще повезло: по сути, мы в первый и последний раз увидели новую сборную, основой которой были не Овечкин, Малкин и Ковальчук, а поколение «фартожопых» (чемпионы Баффало-2011) и примкнувший к ним Кучеров. Место в звене с Шипачевым тогда уже занимал Гусев, и Панарину пришлось искать новую позицию – его поставили к Кузнецову / Кучерову. Получилась удивительная тройка, которая вполне бы могла стать еще одним образцом для последующих поколений – где-то на уровне со звеньями Петрова, Ларионова и Федорова.

Или, другими словами, «мы тогда здорово забили пару голов» (это Артемий позже сказал в одном интервью).

Голов действительно было не очень много, но среди них был вот этот – в полуфинале против довольно топовой Канады. Казалось, он был пробником волшебства, которое случится на последующих Олимпиадах и Кубках мира.

Волшебства не случилось – вы сами знаете почему и как, но карьеры Панарина и Кучерова на этом не остановились.

В 2019-м, после того самого рукопожатия, Никита поехал на чемпионат мира и показал, что может образовывать связку в принципе с любым творческим нападающим.

Летом-2019 Панарин стал свободным агентом, подписал 11,6-миллионный контракт с «Рейнджерс» и в первом же сезоне сыграл так, что по итогам регулярки (ее тогда прервал коронавирус) попал в тройку финалистов голосования на «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Трофи».

Кучеров в регулярке был не таким ярким, зато осенью-2020 в великолепном стиле взял наконец Кубок Стэнли и стал лучшим бомбардиром плей-офф. Меньше чем через год он сделал хет-трик своего имени: это когда игрок берет Кубок Стэнли, становится лучшим бомбардиром плей-офф, берет пиво, снимает футболку и идет вместе с этим на пресс-конференцию.

В общем, пока я ждал их в сборной, они сделали великолепные карьеры в НХЛ и стали хедлайнерами поколения. Понятно, что есть Овечкин с его этими голами, что уже поджимает Капризов, но пока что Панарин и Кучеров на пике – и плей-офф-2022 доказывает очень простую штуку: сейчас их время.

Понятно, зачем они нужны в одной команде – два таких похожих (габариты, мышление) и при этом таких разных (путь, харизма) хоккеиста вполне способны, вооружившись поддержкой того же Кузнецова, нарисовать вместе что-то невероятное. Понятно, что их игра за сборную это еще и очень лирическая штука: два простых парня, которые выросли в России 1990-х и стали мировыми суперзвездами, объединяются в одной команде, чтобы порадовать земляков – это очень красивый сюжет.

Но я довольно неплохо представляю себе, какой была бы их совместная игра. Переводы, забегания, замедления, обманки и так далее; я хочу это увидеть, но очень неплохо представляю, что это будет.

А каким будет их соревнование, я понятия не имею. Помните 2019-й? Тоже ведь казалось: ну куда, у Кучерова такая машина под боком, у Панарина никаких шансов.

Сейчас у Кучерова еще более крутая машина, но и у Панарина далеко не «Жигули». Они же в какой-то момент окажутся вместе на льду – у Артемия наверняка припасены несколько шуток как раз на такой случай, еще со времен Коркино.

А вы же помните, как легко заводится Кучеров?

Через три года история закольцовывается: на пути к третьему кубку и вселенскому величию Кучеров и Василевский встречают все того же Панарина, его неприятную (в смысле для соперников) команду и еще одного гениального русского вратаря – только сейчас в этой роли Шестеркин, а не Бобровский

Когда серия закончится, будет еще новое рукопожатие – и я думаю, это будет главная хоккейная гифка года.

Фото: Gettyimages.ru/Nathan Ray Seebeck, Dennis Schneidler