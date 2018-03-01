Праздник прихода весны

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Всем привет!

Вчера, к сожалению, подвела нас шапка... Надеюсь, более таких неприятностей не произойдет.

12:30 / Хоккей / КХЛ / Адмирал - Амур

Последний тур. Очень важный для Амура матч. Выгрывают - они в плове. Уверен, что будут выкладываться на полную катушку. Что уж говорить. На матч болелщики Амура в довольно приличном составе собрались ехать. Игроки клуба решили оплатить им автобусы. Ну а у Адмирала проблем не убавилось за все это время... Особенно в защите...

Основная ставка: П2(-1) за 2.00

Предполагаемый счет матча 1:3.

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Всем удачи!