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    Блог В нашей лавке суперставки

    Праздник прихода весны

    Теги ставки на спорт

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    Всем привет!

    Вчера, к сожалению, подвела нас шапка... Надеюсь, более таких неприятностей не произойдет.

    12:30 / Хоккей / КХЛ / Адмирал - Амур

    Последний тур. Очень важный для Амура матч. Выгрывают - они в плове. Уверен, что будут выкладываться на полную катушку. Что уж говорить. На матч болелщики Амура в довольно приличном составе собрались ехать. Игроки клуба решили оплатить им автобусы. Ну а у Адмирала проблем не убавилось за все это время... Особенно в защите...

    Основная ставка: П2(-1) за 2.00

    Предполагаемый счет матча 1:3.

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    Всем удачи!

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