Когда вы думаете о Майкле Джордане, то представляете себе бесстрашного спортсмена, который не щадил никого на баскетбольной площадке.

Однако даже у легендарного Джордана есть страхи, сын баскетболиста Маркус рассказал о самом большом страхе своего отца.

«Он жутко боится змей. Он в ужасе от них. Когда мы с братом еще были детьми, лет по 12-14, произошел один случай: мы взяли связку резиновых змей и бросили их в спальню моего отца на кровать. И я никогда не забуду этого, когда он вернулся домой...нам здорово досталось».

«Он очень испугался. Через какое-то время он понял, что они ненастоящие. Он бегал по дому, пытаясь выяснить, кто его разыграл...», - рассказал Маркус в своем подкасте.

Оказалось, что Майкл Джордан регулярно испытывает страх, как и нормальный человек.

Однако образ легенды «Чикаго Буллз» – шестикратного чемпиона НБА – бегущего с криками по своему особняку, может заставить фанатов посмеяться, слушая подкаст Маркуса Джордана.