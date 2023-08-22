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«Большинство генменеджеров – тупые». В 2012-м Грина выбрали 35-м пиком. Сейчас у него 4 чемпионства и, похоже, обида на менеджеров

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Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, 35-й пик драфта-2012, громко напомнил о себе в межсезонье, высказав мнение о генеральных менеджерах НБА в подкасте Пола Джорджа.

Draymond Green Says He Received A Draft Promise From The Pacers in 2012 - Sports Illustrated Indiana Pacers news, analysis and more

Джордж: «Сколько раз ты побывал на просмотрах?»

Грин: «21 раз».

Джордж: «Вау. Как же ты при этом упал до второго раунда? Генменеджеры вроде бы знают свое дело, умные ребята».

Грин: «Нет, вообще нет. Большинство генменеджеров откровенно тупы. Я доминировал на просмотрах. Хорошо бросал, 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4 – отлично справлялся. Доминировал там. Мне было непонятно, почему я так упал на драфте.

Они не поняли, на какой позиции я смогу защищаться. Они сказали: «Ему не хватает роста, чтобы играть на четверке, он слишком медленный, чтобы играть третьего номера. Кого он сможет держать?» И вот я оказался во втором раунде».

Напомним, у Грина четыре чемпионских титула и приз лучшему защитнику-2017.

1 комментарий

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Андрей Петров
Где ты был и как смотрелся было видно когда в ГСВ играл без клея и стефа, что то не помню от Грина тогда сильной игры, все его достижения это просто следствие игры с такими партнёрами. Раздутое самомнение и пиар на камеру не помогли. А так за счёт этих качеств поднял свою ценность чуть ли на супер уровень да добротный игрок но не болие. Этот сезон покажет есть ли ещё что то для ГСВ и грине ещё сможет немного себя похвалить, хвалить он себя будет в любом случае как сезон бы не сложится
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