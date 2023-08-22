Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, 35-й пик драфта-2012, громко напомнил о себе в межсезонье, высказав мнение о генеральных менеджерах НБА в подкасте Пола Джорджа.

Джордж: «Сколько раз ты побывал на просмотрах?»

Грин: «21 раз».

Джордж: «Вау. Как же ты при этом упал до второго раунда? Генменеджеры вроде бы знают свое дело, умные ребята».

Грин: «Нет, вообще нет. Большинство генменеджеров откровенно тупы. Я доминировал на просмотрах. Хорошо бросал, 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4 – отлично справлялся. Доминировал там. Мне было непонятно, почему я так упал на драфте.

Они не поняли, на какой позиции я смогу защищаться. Они сказали: «Ему не хватает роста, чтобы играть на четверке, он слишком медленный, чтобы играть третьего номера. Кого он сможет держать?» И вот я оказался во втором раунде».

Напомним, у Грина четыре чемпионских титула и приз лучшему защитнику-2017.