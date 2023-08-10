Действующая чемпионка мира WWE среди женщин австралийка Рея Рипли объявила в социальных сетях о своей помолвке с рестлером Бадди Мэтьюзом.

Рея Рипли подтвердила отношения с бывшей суперзвездой WWE Бадди Мэтьюзом в прошлом феврале. А теперь объявила, что согласилась на предложение руки и сердца, опубликовав пост с селфи на пляже.

Метьюз в настоящее время является частью AEW (американский рестлинг-промоушен, базирующийся в Джексонвилле, Флорида), где он регулярно выступает.

Поздравляем пару и ждем свадьбы!