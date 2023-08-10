Sportsdaily
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Королева WWE Рея Рипли объявила о помолвке💍💕

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Действующая чемпионка мира WWE среди женщин австралийка Рея Рипли объявила в социальных сетях о своей помолвке с рестлером Бадди Мэтьюзом.

Рея Рипли подтвердила отношения с бывшей суперзвездой WWE Бадди Мэтьюзом в прошлом феврале. А теперь объявила, что согласилась на предложение руки и сердца, опубликовав пост с селфи на пляже.

Метьюз в настоящее время является частью AEW (американский рестлинг-промоушен, базирующийся в Джексонвилле, Флорида), где он регулярно выступает.

Поздравляем пару и ждем свадьбы!

 

5 комментариев

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Aktan
Интересы разные, уже сошлись
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Agent Smith
Никогда раньше о них не слышал. Но почему бы и не позравить.
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Dj_dale
Бедный Доминик :( Сейчас психанёт, опять в тюрьму сядет
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