Легенда WWE Гробовщик вмешался, чтобы прогнать акулу, которую заметила его жена во время отдыха на пляже.

Гробовщик, чье настоящее имя Марк Кэлвей, и его жена, профессиональный борец, Мишель МакКул, наслаждались отдыхом.

Мишель заметила акулу возле пляжа и тут же позвала мужа.

На видео видно, как акула плавает в чистой воде, в то время представители WWE наблюдают за ней.

МакКулнаписала в социальных сетях: «Я просто наслаждалась книгой на пляже, когда появилась эта «растительность», очень похожая на акулу….. так что я написала муженьку @undertaker, отправив ему фотографию…#мойзащитник».

Гробовщик продолжал стоять в воде, чтобы акула отплыла как можно скорее.

МакКул, держа камеру, добавила: «Ага. Хорошо. Думаю, я оказалась недостаточно большой, чтобы отпугнуть ее, но зато ты в самый раз».