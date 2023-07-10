Легенда WWE Гробовщик спас жену от акулы🎥
Легенда WWE Гробовщик вмешался, чтобы прогнать акулу, которую заметила его жена во время отдыха на пляже.
Гробовщик, чье настоящее имя Марк Кэлвей, и его жена, профессиональный борец, Мишель МакКул, наслаждались отдыхом.
Мишель заметила акулу возле пляжа и тут же позвала мужа.
На видео видно, как акула плавает в чистой воде, в то время представители WWE наблюдают за ней.
МакКулнаписала в социальных сетях: «Я просто наслаждалась книгой на пляже, когда появилась эта «растительность», очень похожая на акулу….. так что я написала муженьку @undertaker, отправив ему фотографию…#мойзащитник».
Гробовщик продолжал стоять в воде, чтобы акула отплыла как можно скорее.
МакКул, держа камеру, добавила: «Ага. Хорошо. Думаю, я оказалась недостаточно большой, чтобы отпугнуть ее, но зато ты в самый раз».
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