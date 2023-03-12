Бывшие звезды НБА Джей Джей Редик и Кендрик Перкинс устроили перепалку во время эфира на ESPN.

Чемпион НБА 2008 года недоволен тем, что звезда «Наггетс» Никола Йокич считается фаворитом на приз МVP. Он также получал ее в 2021 и 2022 годах.

Кендрик обвинил серба в «набивании» статистики, чтобы регулярно оформлять трипл-дабл.

Редик отверг домыслы коллеги о том, что руководство НБА отдает предпочтение белым игрокам, когда дело доходит до выбора MVP.

Он сказал: «Мы только что стали свидетелями проблемы, где мы создаем историю, которой не существует в реальности.

Вы подразумеваете, что белые избиратели НБА являются расистами, что они поддерживают белых людей, вы только что это сказали?».

Перкинс ответил, утверждая, что это не то, о чем он хочет сказать, однако Редику этого было мало.

Он продолжил: «Да, вы это сделали.

Это именно то, что вы сказали Кендрик Перкинс... Мы все знаем это знаем».

Перкинс оживился и начал кричать в ответ:

«Нет, я изложил факты! Это факты!».