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🔥 Бывшие звезды НБА поспорили в прямом эфире по поводу Николы Йокича. Серба обвинили в «набивании» статистики, а руководство НБА в расизме

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Джей Джей Редик Джей Джей Редик
Кендрик Перкинс Кендрик Перкинс
Денвер Денвер
MVP NBA
Никола Йокич Никола Йокич
Баскетбол Баскетбол

Бывшие звезды НБА Джей Джей Редик и Кендрик Перкинс устроили перепалку во время эфира на ESPN.

Чемпион НБА 2008 года недоволен тем, что звезда «Наггетс» Никола Йокич считается фаворитом на приз МVP. Он также получал ее в 2021 и 2022 годах.

Кендрик обвинил серба в «набивании» статистики, чтобы регулярно оформлять трипл-дабл.

Редик отверг домыслы коллеги о том, что руководство НБА отдает предпочтение белым игрокам, когда дело доходит до выбора MVP.

Он сказал: «Мы только что стали свидетелями проблемы, где мы создаем историю, которой не существует в реальности.

Вы подразумеваете, что белые избиратели НБА являются расистами, что они поддерживают белых людей, вы только что это сказали?».

Перкинс ответил, утверждая, что это не то, о чем он хочет сказать, однако Редику этого было мало.

Он продолжил: «Да, вы это сделали.

Это именно то, что вы сказали Кендрик Перкинс... Мы все знаем это знаем».

Перкинс оживился и начал кричать в ответ:

«Нет, я изложил факты! Это факты!».

3 комментария

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lexakarabut
Ну хоть теперь Редик стал звездой НБА. Лучше поздно, как говорится.
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Andy93
Чемпион НБА 2008 года недоволен тем, что звезда «Наггетс» Никола Йокич получил свою третью подряд награду MVP.

Уже получил?))))
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Daniel Fox
Опять кликбайт , звёзды нба у него тут спорят
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