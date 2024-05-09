Карвалью рассказал о словах Клопп на тренировках «Ливерпуля». Другие футболисты не понимали, почему Фабиу не играет

Фабиу Карвалью так и не смог закрепиться в «Ливерпуле» Клоппа. За основную команду он отыграл 637 минут во всех турнирах.

Португалец рассказал, что слышал от Юргена на тренировках «красных»:

«Да, конечно, я с ним [Клоппом] общался, но не очень много, честно говоря. Возможно, мне следовало говорить с ним чаще. Когда я поговорил с ним, он просто сказал: «Наберись терпения. Ты хорошо тренируешься, твой шанс еще представится».

«И я действительно думал, что тренировался хорошо. До такой степени, что некоторые одноклубники спрашивали меня: «Что происходит? Почему ты не играешь?» Так оно и было. Но он [Клопп] просто говорил: «Просто наберись терпения, продолжай тренироваться, и твой шанс придет». Это все, о чем я мог его попросить.

Он был честен со мной, он дал мне несколько советов о том, что я могу сделать и что могу улучшить, и я просто пытался применять это на тренировках», – добавил Фабиу.

У португальца – 21 матч за мерсисайдцев. Он забил три гола в составе «Ливерпуля», ассистами отметиться не сумел.

Сейчас Фабиу в аренде у «Халл Сити». В Чемпионшипе он провел 19 матчей, в которых забил девять голов и отдал два ассиста. Аренда португальца в «Халле» завершится в июне.