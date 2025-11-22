🔥 «Даже думал о другом клубе в Премьер-лиге». Мане объяснил, почему ушел из «Ливерпуля»

Экс-нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане объяснил, почему решил сменить команду.

«Я провел в «Ливерпуле» шесть, даже почти семь лет. Приехал издалека, и вся моя жизнь была связана с трудностями. Когда я приехал, «Ливерпуль» даже не играл в Лиге чемпионов — вы знаете, как это было…

Но с игроками, тренерами и персоналом мы построили что-то большое. Мы выиграли почти все. Люди чувствовали себя как дома. Это была моя зона комфорта.

В какой-то момент я подумал: «Давай попробуем что-то новое». Я выиграл там почти все, так что дело было не в деньгах или чем-то в этом роде; это никогда не было важно для меня. Главное было выйти из своей зоны комфорта и заняться чем-то другим.

Вот почему я сказал: «Хорошо, движемся дальше». Мы даже думали о другом клубе в Премьер-лиге, который выступал лучше, чем «Ливерпуль». Но потом пришла «Бавария» — они давили и давили — и я сказал: «Хорошо, попробуем».