❗ Кьеза установил дедлайн, когда начнет рассматривать варианты ухода из «Ливерпуля»

По информации Фабрицио Романо, Федерико Кьеза намерен остаться в «Ливерпуле».

Однако, если с сегодняшнего дня и до середины января он так и не получит достаточное количество игрового времени, либо же «Ливерпуль» сделает еще одно подписание в январе, тогда ситуация изменится.

В данный момент итальянец не рассматривает предложения от других клубов, потому что хочет остаться и конкурировать за место в составе. Срок, после которого все может измениться, – 20 января.

Отметим, что Кьеза ни разу не выходил в основе «Ливерпуля» на матчи АПЛ в текущем сезоне.