🎥 «Он улыбается, глядя на меня». Робертсон вспомнил Жоту после выхода Шотландии на ЧМ – весь день думал о друге

Шотландия впервые с 1998 года вышла на чемпионат мира. Подопечные Стива Кларка обыграли Данию со счетом 4:2 – с красивым голом Мактоминея через себя и мячом Маклина с центра поля. При этом необходимые три очка шотландцы добыли в добавленное к матчу время. 

На историческую игру команду вывел Энди Робертсон. Для капитана встреча была эмоционально сложной, весь день он не мог перестать думать о Диогу Жоте. Игроки «Ливерпуля» вместе грезили поездкой на мундиаль.

После важнейшей победы Роббо поделился переживаниями с прессой.

Португалия тоже отобралась на ЧМ-2026. После поражения Ирландии португальцы со счетом 9:1 разгромили Армению и добыли путевку на мундиаль. 

Так что мечта Роббо и Диогу о совместной поездке на ЧМ могла бы осуществиться. 

