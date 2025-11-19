🎥 «Он улыбается, глядя на меня». Робертсон вспомнил Жоту после выхода Шотландии на ЧМ – весь день думал о друге
Шотландия впервые с 1998 года вышла на чемпионат мира. Подопечные Стива Кларка обыграли Данию со счетом 4:2 – с красивым голом Мактоминея через себя и мячом Маклина с центра поля. При этом необходимые три очка шотландцы добыли в добавленное к матчу время.
На историческую игру команду вывел Энди Робертсон. Для капитана встреча была эмоционально сложной, весь день он не мог перестать думать о Диогу Жоте. Игроки «Ливерпуля» вместе грезили поездкой на мундиаль.
После важнейшей победы Роббо поделился переживаниями с прессой.
Португалия тоже отобралась на ЧМ-2026. После поражения Ирландии португальцы со счетом 9:1 разгромили Армению и добыли путевку на мундиаль.
Так что мечта Роббо и Диогу о совместной поездке на ЧМ могла бы осуществиться.