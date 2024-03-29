Луис Диас - один из самых техничных футболистов мира #прямосейчас. Его уже хотят видеть в «Барселоне» и «ПСЖ»

«Ливерпуль» вроде бы готов отпустить.

Луис Диас проводит крайне сложный, но весьма успешный сезон- в этом году он по праву утвердился в статусе одного из самых техничных футболистов мира. только посмотрите, что он творил в недавнем матче сборной Колумбии.

Как сообщает RMC Sport, вингер «Ливерпуля» уже включен в шорт-лист «ПСЖ». Это произошло по инициативе экс-спортивного директора Антеру Энрике, который сейчас занимает руководящую должность в лиге Катара.

При этом не все в «ПСЖ» поддерживают вариант с приобретением колумбийца, тем более что за него придется заплатить большие деньги – не меньше 80 млн евро. В текущем сезоне Диас провел 27 матчей в АПЛ и забил 6 голов.

Впрочем, отец Луиса Диаса заявил о желании футболиста играть в Ла Лиге.

«Мадрид всегда был тесно связан с колумбийскими футболистами. Мы думали, что Луис, покинув «Порту», пойдет по одному из двух путей – мы не знали, идти ли на «Сантьяго Бернабеу» [в «Реал»] при хороших отношениях между клубами после перехода Пепе, или на «Метрополитано» [в «Атлетико»], повторив путь Фалькао. Я не знаю, был ли какой-то интерес со стороны мадридских клубов. Кое-что слышал, но я так и не узнал, было ли что-то еще. В случае с «Ливерпулем» все было конкретнее.

Он стремился к тому, чтобы жить здесь [в Мадриде]. Здесь уже были Фалькао, Хамес... Надежда еще не потеряна», – сказал Луис Мануэль Диас перед матчем Колумбии и Румынии на «Метрополитано».