LFC 2020
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Мак Аллистер и Нуньес придумали фирменное южноамериканское празднование гола - в стиле матэ🧉🧉🧉

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Футбол Футбол

Главное - чтобы были поводы праздновать.

«Ливерпуль» в воскресенье в гостях разгромил «Борнмут» (4:0) в 21-м туре АПЛ. На 49-й минуте счет открыл форвард гостей Дарвин Нуньес. На 70-й Диогу Жота удвоил преимущество «красных». На 79-й Жота сделал дубль. На 93-й дубль сделал и Нуньес.

Вместе с Алексисом Мак Аллистером Дарвин отметил гол южноамериканским празднованием🧉

Команда тренера Юргена Клоппа выиграла 5 матчей подряд, серия без поражений – 8 игр.

3 комментария
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Ответ BiVG
Как можно пить чай через трубочку.....)
так это и не чай
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