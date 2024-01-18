«Иногда ты выигрываешь, иногда ты учишься, сегодня ты учишься»: Конате взбесился, проиграв в кулинарном шоу Собослаи и Гравенберху

Француз явно рассчитывал на победу.

Клубное телевидение «Ливерпуля» опубликовало отрывок из кулинарного шоу, в котором соревновались Ибраима Конате, Доминик Собослаи и Райан Гравенберх.

Французский защитник явно рассчитывал на победу, но организаторы отдали первое место венгерскому полузащитнику, когда же Конате не досталось и 2-е место, он попросту взбесился.

В конце Собослаи произносит красивую фразу, вынесенную в заголовок.