«Иногда ты выигрываешь, иногда ты учишься, сегодня ты учишься»: Конате взбесился, проиграв в кулинарном шоу Собослаи и Гравенберху
Француз явно рассчитывал на победу.
Клубное телевидение «Ливерпуля» опубликовало отрывок из кулинарного шоу, в котором соревновались Ибраима Конате, Доминик Собослаи и Райан Гравенберх.
Французский защитник явно рассчитывал на победу, но организаторы отдали первое место венгерскому полузащитнику, когда же Конате не досталось и 2-е место, он попросту взбесился.
В конце Собослаи произносит красивую фразу, вынесенную в заголовок.
Невероятно грубый чел )))