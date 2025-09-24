😳 «Если бы я забил такой мяч, то повернулся бы к Кьезе и сказал: «Он полностью твой». Слот явно недоволен поведением Экитике

«Ливерпуль» не без труда преодолел третий тур Кубка Англии. Победный гол в ворота «Саутгемптона» забил Юго Экитике на 85-й минуте.

Француз настолько был счастлив, что решил показать фанатам свою футболку, предварительно ее сняв. Вряд ли кто-то из вас не знает, что за такое дают желтую карточку. А у Экитике она уже была…

Нелепое удаление игрока прокомментировал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот:

«Я уже говорил, что мое удаление в матче против «Эвертона» было глупым.

Я старомодный. Мне 47, и, возможно, я уже стар. Я не играл на таком уровне, но забил несколько мячей, и если бы я оформил такой гол, то повернулся бы и подошел к Федерико Кьезе, сказав: «Этот гол полностью твой!»

Фанаты полностью поддержали тренера.

💭 «Ливерпуль» должен распечатать это и повесить на стену «волшебных моментов».

💭 «Он прав, если честно. Празднование даже не соответствовало голу. Лол, он так радовался, будто обыграл четырех защитников и положил мяч в верхний угол».

💭 «Представьте, какой был бы скандал, если бы это сказал Рубен Аморим о своем игроке».

💭 «Похоже, в следующем матче будет хет-трик Исака».