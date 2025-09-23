🎥 Есть первый гол Исака за «Ливерпуль»! Отметил в фирменном стиле

В рамках третьего раунда Кубка английской лиги на «Энфилд» заглянул «Саутгемптон». Арне Слот решил прибегнуть к ротации, лидеры остались в запасе. Александер Исак, которому нужно вливаться в новую команду, игру начал в старте.

Под занавес тайма новичок мерсисайдцев забил свой дебютный гол за «Ливерпуль»: после неудачной передачи вратаря Федерико Кьеза перехватил мяч и покатил на Исака, который в касание отправил снаряд в сетку.

Гол отпраздновал в фирменном стиле: в этот раз не на фоне расстроенного Ван Дейка, а в форме «красных».

В перерыве место Исака на поле занял другой новичок – Юго Экитике. Александер, видимо, пока не готов проводить матч целиком.

Как вам дебютный гол?