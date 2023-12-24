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😨 «Он серьезно это показал?» Фанаты обсуждают реакцию ван Дейка на игру рукой Эдегора. Ждем дисквалификацию? 🚫

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Вся Англия обсуждает решение арбитра не назначать пенальти в ворота «Арсенала» за игру рукой Мартина Эдегора в своей штрафной площади. Но первым недовольным был Вирджил ван Дейк, реакция которого попала в кадры трансляции.

Фанаты предположили, что голландец интересовался у арбитра Криса Кавана, трезв ли он сегодня.

Версия выглядит правдоподобной.

Как и следовало ожидать, кадры стали вирусными в соцсетях.

💭 «Ван Дейк просто убил меня».

💭 «Все мы в этой ситуации - ван Дейк».

💭 «Арбитры этого матча были жалкими».

💭 «Капитан ван Дейк спросил судью, пил ли он, и не получил предупреждение. Представьте, что это сделал Бруну...»

💭 «Он серьезно это показал?»

💭 «Судья просто проигнорировал это?»

Ждем наказания голландца?

1 комментарий
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Обычная жестикуляция, эмоции. По скриншотам не видно ни намека на жест, якобы изображающий бутылку, мало ли что какому-то болельщику показалось. Вот если бы ван Дейк постучал пальцем по шее, тогда бы да :)
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