🚨 «Ливерпуль» прекратил переговоры со Слотом о новом контракте. Звоночек?

Football Insider пишет, что «Ливерпуль» приостановил переговоры с Арне Слотом по новому контракту.

Между тем, TBR Football уточняет, что руководство и футболисты полностью поддерживают тренера, несмотря на шесть поражений в семи последних матчах. Но для продолжения долгосрочного сотрудничества клубу необходимо улучшить результаты.

Оценим реакцию фанатов.

💭 «Любопытно. Если это так, то нет ли риска усугубить положение команды столь резким решением?»

💭 «Меня беспокоит, что Слот выглядит потерянным. У него нет идей. Ладно, если бы мы хорошо играть, но игры просто нет».

💭 «Забавно, как все может измениться за пять месяцев».

💭 «В следующем сезоне его не будет».

Увольнять или продлевать?