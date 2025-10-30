🚨 «Ливерпуль» прекратил переговоры со Слотом о новом контракте. Звоночек?
Football Insider пишет, что «Ливерпуль» приостановил переговоры с Арне Слотом по новому контракту.
Между тем, TBR Football уточняет, что руководство и футболисты полностью поддерживают тренера, несмотря на шесть поражений в семи последних матчах. Но для продолжения долгосрочного сотрудничества клубу необходимо улучшить результаты.
Оценим реакцию фанатов.
💭 «Любопытно. Если это так, то нет ли риска усугубить положение команды столь резким решением?»
💭 «Меня беспокоит, что Слот выглядит потерянным. У него нет идей. Ладно, если бы мы хорошо играть, но игры просто нет».
💭 «Забавно, как все может измениться за пять месяцев».
💭 «В следующем сезоне его не будет».
Увольнять или продлевать?