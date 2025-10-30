«Ливерпуль» проиграл в шести из семи последних матчей, мерсисайдцы победили только в Лиге чемпионов – 5:1 с «Айнтрахтом». Шансы на квадрупл команда потеряла, из Кубка лиги «красных» выбил «Кристал Пэлас», на три мяча от соперника «Ливерпуль» ответить не смог.

На кубковый матч Арне Слот выпустил не основной состав, шанс получили молодые игроки. Амар Налло во втором матче за основу получил вторую красную, против «Пэлас» он отыграл всего 13 минут.

После матча Слот объяснял, что в Кубке лиги клуб традиционно дает молодежи показать себя. А затем тренер пожаловался на состав, «Ливерпуль», как известно, летом потратил на трансферы почти 500 млн евро. Жалобы на набор игроков голландец высказал сразу в двух интервью. Начал в микст-зоне:

«У нас не такой большой состав, как может показаться. Поскольку слишком много внимания было приковано к тому, сколько денег мы потратили на трансферы, люди решили, что у нас в обойме 25 игроков. Это не так. Например, у нас есть только один правый защитник – Конор Брэдли. В прошлом сезоне мне приходилось выпускать его на поле дважды за три дня или трижды за неделю, а после мне пришлось убрать его с поля из-за травмы.

В прошлый раз, когда я выпустил на поле Александера Исака, думая, что он готов играть, он получил травму. Когда играли с «Саутгемптоном», Джованни Леони получил травму, а Юго Экитике получил красную карточку. А ведь впереди нас ждут большие матчи.

Выбор есть всегда, я, например, мог выпустить Вирджила и Ибу [Конате], но если бы кто-то из них травмировался, люди бы сказали: «Какое глупое решение». Да и с ними, с основой, нам было бы очень тяжело обыграть «Пэлас», мы ведь проигрываем им не первый раз».

На пресс-конференции еще и про соперников по лиге вспомнил:

«Давление сильное, вряд ли что-то изменилось после этого поражения. Наш клуб всегда использовал Кубок лиги, чтобы дать шанс игрокам академии. Мне это кажется правильным, даже после поражения.

Перед игрой я посмотрел на состав «Сити» в параллельном матче. Мне показалось, что там не было ни одного игрока из их состава на последний матч лиги. Но если посмотреть на их сегодняшний состав, ощущение, что на поле только основные.

Когда мы играли с «Челси», я говорил, что у них отсутствуют восемь игроков, все же они могут выпустить на поле Эстевао. Сегодня нам не хватало четверых, нам пришлось начать матч с четырьмя игроками до 19 лет. А когда я сделал две замены, таких игроков на поле стало шесть. Много причин, по которым мы проиграли в стольких матчах, но ни одна из них не является оправданием».

В соцсетях даже фанаты «Ливерпуля» начали сравнивать Арне Слота с Эриком тен Хагом, который в интервью искал разнообразные оправдания поражениям «Ман Юнайтед».

Что думаете о словах Арне?