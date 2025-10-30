Оби Микел не хочет критиковать Салаха и «Ливерпуль» – по одной причине 😔
Экс-полузащитник «Челси» Джон Оби Микел попытался найти объяснение слабой игровой форме Мохамеда Салаха в текущем сезоне.
Нигериец считает, что трагедия с Диогу Жотой могла настолько сильно повлиять на египтянина:
«Я слышал, что Салах был очень близок с Жотой. Он не похож сам на себя, напоминая лишь свою тень… Так что я буду осторожен и очень аккуратен, критикуя нынешние проблемы «Ливерпуля».
Напомним, Диогу Жота погиб в ДТП 3 июля.
«Ливерпуль» проиграл шесть из семи последних матчей.
О мёртвых либо хорошо, либо ничего кроме правды.