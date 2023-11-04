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«Не знал, что они из Ливерпуля»: Ватару Эндо рассказал о своих отношениях с музыкой The Beatles

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Летом Ватару Эндо перебрался из «Штутгарта» в «Ливерпуль». За мерсисайдцев японец успел провести 11 матчей, отдать ассист и забить гол.

В беседе с пресс-службой «красных» Ватару признался, что совсем недавно узнал, почему «Ливерпульскую четверку» называют именно так:

«Первые несколько недель после трансфера я был в городе один, поэтому жил в отеле. Как-то раз я пошел в японский ресторан в Ливерпуле и заглянул в музей The Beatles. Я видел статуи на улице, увидел The Cavern [клуб, в котором начинали играть «битлы»]. Это было действительно здорово!

Если честно, я не знал, что The Beatles из Ливерпуля. Но я слышал их песни, потому что мой учитель был поклонником The Beatles. Когда я учился в средней школе, он включал нам их песни перед каждым уроком. Так что я знаю несколько песен этой группы. Моя любимая песня The Beatles? Let it Be».

А какая композиция «битлов» больше всего нравится вам?

3 комментария

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Салауат Нуралиев
Так то он и гол забил
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Sergey Kuznetsov
они вроде как за эвертон топили
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Ненавидящий2.0
Ответ Sergey Kuznetsov
они вроде как за эвертон топили
да не, там вообще сборная солянка была, кто-то за Арсенал из них топил
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