Салах – тролль! Подколол Собослаи под постом про трансфер Виртца 🤣

После долгого ожидания Флориана Виртца наконец официально представили как нового игрока «Ливерпуля». По данным Transfermarkt, переход стал самым дорогим в истории Премьер-лиги.

На «Энфилде» главным конкурентом Фло за место в стартовом составе станет Доминик Собослаи. Венгр признавался, что не боится соперничества, он готов сражаться за свое место в команде.

А партнеры любезно дразнят Доминика. Под публикацию «Ливерпуля» с анонсом Виртца пришел Салах, Мо отметил Доминика и написал «Восьмой номер? 🤣».

Конечно, это не более чем дружеский подкол, к тому же, Флориан никогда не выступал под восьмым номером. В «Байере» он играл с десяткой на спине, в «Ливерпуле» этот номер занят Алексисом Мак Аллистером.

До официального анонса перехода Фло пресса писала, что немец требует себе десятый номер. Виртцу пришлось ответить на слухи: «Кто сказал, что я хочу 10? Я уважаю игроков. Не верьте всему, что пишут 🤡 ».

В сборной Германии Флориан играет под 17-м номером, но и он в «Ливерпуле» занят – Кертисом Джонсом. До того, как в «Байере» Фло получил десятку, он носил 27-й номер, а в сборной раньше играл под 24-м. Все эти номера на «Энфилде» пока свободны.

С другим новичком, Джереми Фримпонгом, мерсисайдцам будет проще. В Леверкузене он носил 30-й номер, который на «Энфилде» свободен с сезона-2014/15.

Какой номер отдадим Фло?

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