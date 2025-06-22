🗡️ У «Баварии» есть план мести «Ливерпулю». Компани хочет забрать одного из лидеров атаки Слота

Факт: «Бавария» проиграла «Ливерпулю» гонку за подписание Флориана Виртца. Но не думайте, что немцы не попробуют взять реванш. Ох, звучит.

Венсан Компани знает, как подпортить праздник «скаузерам». Ему крайне интересен Луис Диас, которого «Бавария» может подписать уже этим летом.

По данным Liverpool.com, чемпионы Германии обратили свое внимание на колумбийца, когда поняли, что не смогут подписать Виртца. Но и здесь не все так просто – Диас также интересен «Барселоне».

Между тем, сам Диас готов остаться в АПЛ. Его контракт истекает через два года, и Арне Слот хочет продлить нападающего.

«Мюнхен» в ближайшее время выберет кандидата на усиление фланга атаки, после чего предпримет попытки для его подписания. Среди кандидатов, помимо Диаса: Нико Уильямс, Родриго, Барколя.