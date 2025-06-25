😳 «Никто не хотел играть за «Ливерпуль». Вас удивят слова Суареса о своем легендарном сезоне в АПЛ

Помните сезон-2013/14?

«Ливерпуль» проиграл титульную гонку АПЛ «Манчестер Сити», уступив «горожанам» всего два очка. Но уже сам факт близости «мерсисайдцев» к титулу был неожиданным.

Это легендарный сезон Луиса Суареса: 33 гола с игры и 17 голевых передач. Но… похоже, что даже «Ливерпуль» не верил в свои шансы на успех.

«Никто не хотел играть за «Ливерпуль». Мы взяли Коутиньо в аренду из «Интера», а затем купили его. Мы также взяли Старриджа в аренду. Эти двое довольно сильно помогли, но никто не хотел играть за нас.

А потом, когда меня продали, «Ливерпуль» заработал больше денег и квалифицировался в Лигу чемпионов – вдруг все захотели в команду.

Нам нужно больше признания. В то время, когда я играл за «Ливерпуль», все было потрясающе, потому что наша команда не была полна звезд. Это был обычный состав, и мы все равно почти выиграли Премьер-лигу», – сказал в прошлом году Луис.

Луис прав?