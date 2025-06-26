🎥 Что Алонсо думает о переходе Виртца в «Ливерпуль»? Отвечает Флориан

Флориан Виртц наконец официально стал игроком «Ливерпуля», хотя еще в мае казалось, что немецкая звезда переберется из «Байера» в «Баварию» . Вероятно, не последнюю роль в переезде Фло на «Энфилд» сыграл его тренер – Хаби Алонсо.

Испанец отлично знаком с «Ливерпулем», ведь он пробыл с мерсисайдцами пять лет, за которые успел завоевать четыре трофея, в том числе Лигу чемпионов. Когда у Виртца спросили, что Алонсо думает о его переходе в «Ливерпуль», Фло ответил с улыбкой:

«Он был очень рад тому, что я сюда перехожу. Он сказал мне, что тоже перешел сюда, когда ему было 22 года».

В комментариях под роликом фанаты шутят: «Алонсо когда узнал, что Фло выбрал «Ливерпуль», а не «Мадрид».

В «Байере» под руководством Алонсо Виртц провел 119 матчей, в которых забил 38 голов и отдал 43 ассиста. Феноменальный сезон «фармацевтов» с финишем в виде победы в Бундеслиге футбол вряд ли забудет.

Хаби теперь в «Мадриде», испанец может пересечься со своим бывшим подопечным в грядущем сезоне Лиги чемпионов. Кстати, в последнем розыгрыше турнира Алонсо уже заглядывал на «Энфилд» в качестве главного тренера гостей.

Хотели бы увидеть встречу Хаби и Флориана?

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