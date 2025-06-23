🎥 Стиви Джи назвал лучших в истории на каждой позиции. А кому отдал звание GOAT? 🐐
Стивен Джеррард уже назвал лучшего форварда мира. Блогер придумал для легенды «Ливерпуля» новый челлендж – выбрать лучших в истории по всем ключевым позициям, а в конце определить GOAT.
Лучший вратарь: «[Джанлуиджи] Буффон».
Лучший защитник: «Паоло Мальдини».
Лучший полузащитник: «Зинедин Зидан, выберу его».
Лучший нападающий: «Роналдо, бразилец Роналдо».
GOAT: «[Лионель] Месси и [Криштиану] Роналду».
Болельщики в комментариях под роликом выбор Джеррарда похвалили.
А как вам ответы легенды?
🎥 «Я им восхищаюсь». Королевские слова Месси о соперничестве с Роналду 🐐
🏴 ChatGPT собрал лучший состав Англии всех времен. Что думаете?
Макелеле поставил точку в споре Лэмпард, Скоулз или Джеррард. Выбрал лучшего на свой взгляд