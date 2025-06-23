🎥 Стиви Джи назвал лучших в истории на каждой позиции. А кому отдал звание GOAT? 🐐

Стивен Джеррард уже назвал лучшего форварда мира . Блогер придумал для легенды «Ливерпуля» новый челлендж – выбрать лучших в истории по всем ключевым позициям, а в конце определить GOAT.

Лучший вратарь: «[Джанлуиджи] Буффон».

Лучший защитник: «Паоло Мальдини».

Лучший полузащитник: «Зинедин Зидан, выберу его».

Лучший нападающий: «Роналдо, бразилец Роналдо».

GOAT: «[Лионель] Месси и [Криштиану] Роналду».

Болельщики в комментариях под роликом выбор Джеррарда похвалили.

А как вам ответы легенды?

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