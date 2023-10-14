Сотрудники «Ливерпуля» называют новичка клуба «новым Джеррардом». Он с первых туров доказывает свою важность

Сотрудники «Ливерпуля» считают, что Юрген Клопп трансфером Доминика Собослаи из «Лейпцига» сорвал банк. Многие в клубе, по словам DaveOCKOP, называют венгра новым Стивеном Джеррардом.

С момента приезда из Германии Собослаи производит невероятное впечатление и отлично вписался в полузащиту «Ливерпуля».

В 11 матчах капитан сборной Венгрии забил два потрясающих гола. Его умение бить по мячу с дальней дистанции и забивать блестящие голы, как это было в матче с «Лестером»,− это то, чем славился Джеррард на «Энфилде».

На данный момент вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Доминик Собослаи − лучший хавбек команды. Важно также отметить, что ему всего 22 года и он все еще привыкает к жизни в новой стране, в новой лиге и с новым языком.

Легендарный статус Джеррарда остается неоспоримым, но его достижения в «Ливерпуле» не непреодолимы для игрока, который начал свою карьеру в «Ливерпуле» с такими большими перспективами, как Собослаи.