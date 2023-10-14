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Сотрудники «Ливерпуля» называют новичка клуба «новым Джеррардом». Он с первых туров доказывает свою важность

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Доминик Собослаи Доминик Собослаи
Стивен Джеррард Стивен Джеррард
Футбол Футбол

Сотрудники «Ливерпуля» считают, что Юрген Клопп трансфером Доминика Собослаи из «Лейпцига» сорвал банк. Многие в клубе, по словам DaveOCKOP, называют венгра новым Стивеном Джеррардом.

С момента приезда из Германии Собослаи производит невероятное впечатление и отлично вписался в полузащиту «Ливерпуля».

В 11 матчах капитан сборной Венгрии забил два потрясающих гола. Его умение бить по мячу с дальней дистанции и забивать блестящие голы, как это было в матче с «Лестером»,− это то, чем славился Джеррард на «Энфилде».

На данный момент вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Доминик Собослаи − лучший хавбек команды. Важно также отметить, что ему всего 22 года и он все еще привыкает к жизни в новой стране, в новой лиге и с новым языком.

Легендарный статус Джеррарда остается неоспоримым, но его достижения в «Ливерпуле» не непреодолимы для игрока, который начал свою карьеру в «Ливерпуле» с такими большими перспективами, как Собослаи.

2 комментария

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corazón blanco
Вообще шикарный трансфер, этот парень сходу стал один из лидеров команды и пока своей игрой полностью отрабатывает каждый цент, уплаченный за его трансфер.
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Улугбек Гуламов
Все трансферы топ, сомневался в Гравенберхе, но вижу,что ошибался. Я думаю, что все дело в тренере, Клопп умеет вдохновлять, кажется он и из г...а сделает конфетку. Жду трансфер на место Саллаха, надеюсь и он будет супер
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