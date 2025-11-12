🎥 Экитике случайно выдал мем про «яйца» на интервью. Всему виной трудности перевода

Юго Экитике лишь в 2024-м, когда нападающему было 22 года, покинул родную Францию. Из «ПСЖ» он перебрался в «Айнтрахт», после двух неполных сезонов в Германии он наконец оказался в «Ливерпуле».

Французу еще предстоит как следует освоить английский, потом он сможет перейти на более высокий уровень – дойдет до скауза. Но Юго уже сейчас раздает интервью на английском, отрывок одного из которых случайно превратился в мем.

Юго рассказывал, что любовь к футболу у него с самого детства:

«Моя мама часто говорит мне, что я всегда любил играть с мячами. С самого раннего детства, не помню точно, с какого именно возраста. Но да, мне всегда нравилось играть с мячами».

Звучит абсолютно безобидно, но есть языковые тонкости. Юго использует слово «balls» – мячи, но на сленге слово является синонимом мужских гениталий. Интервьюер, очевидно, подумал о втором варианте перевода – с трудом сдержал смех.

