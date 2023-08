«Все говорили мне о нем одно и то же».

Этим летом «Ливерпуль» покинуло аж шесть полузащитников. Особенно неожиданными стали уходы экс-капитана Джордана Хендерсона и Фабиньо, которые неожиданно решили сменить АПЛ на саудовскую лигу. На замену ушедшим клуб подписал трех игроков в центр поля — к команде присоединились Алексис Мак Аллистер, Доминик Собослаи и Ватару Эндо. И трансфер одного из них смог впечатлить Фабрицио Романо.

В своем подкасте Here We Go главный специалист по трансферам рассказал, что трансфер Эндо стал для него главным сюрпризом лета.

«Что они сделали с Эндо, так это подписали игрока, которого, по их мнению, недооценивают.

Когда я узнал, что Эндо собирается в Ливерпуль, это была настоящая новость! Пожалуй, для меня, как для журналиста, это любимая новость всего лета, потому что она была совершенно из ниоткуда.

Но когда я начал звонить некоторым людям и спрашивать их: «Хорош ли этот игрок?» Они все говорили мне одно и то же: великолепное дополнение к команде, трудяга, капитан, очень серьезный парень, который действительно может помочь «Ливерпулю» прямо здесь и сейчас. Могу сказать, что некоторые игроки, которые играли с Эндо в прошлом, говорили мне, что болельщики «Ливерпуля» влюбятся в него, когда он выйдет на поле».

Сколько лестных слов о Ватару! Очень любопытно увидеть, как он проявит себя в команде Клоппа.