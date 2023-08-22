Собослаи провел первую игру на «Энфилде» в качестве футболиста «Ливерпуля». К сожалению, венгру пока не удалось отличиться за новый клуб.

Зато Доминик заслужил похвалу от своего товарища по команде. Харви Эллиотт высоко оценил выступление полузащитника:

«Он отличный парень и прекрасный игрок, в этом нет никаких сомнений. В матче на «Энфилде» он рвался вперед все 90 минут. В концовке бежал так, будто игра только началась. Приятно иметь такого игрока в команде. К тому же, он молод, будем надеяться, что он сможет играть еще много лет.

Он будет расти и как личность, и как футболист. А мы просто должны быть уверены, что с ним все в порядке, что он привыкает к новому окружению и что он чувствует себя как дома. Мы прекрасно видим, что у него есть все необходимые качества и способности. Мы просто хотим, чтобы у него все было очень, очень хорошо».

Хоть Собослаи и не сумел отличиться в первом домашнем матче за «Ливерпуль», его партнеры справились прекрасно: «красные» обыграли «Борнмут» со счетом 3:1.

Как вам Доминик в первых матчах за новую команду?