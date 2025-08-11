Кертис Джонс пренебрег Мохамедом Салахом, выбирая легенду «Ливерпуля»

В эксклюзивном интервью GOAL Кертису Джонсу предложили выбрать между восемью легендами «Ливерпуля» в трёх раундах.

Джонс выбрал Джеррарда вместо Ван Дейка, а также Фирмино вместо свого нынешнего одноклубника Салаха. В итоге победителем стал Джеррард, а Джонс признался, что бывший капитан «Ливерпуля» был его кумиром в детстве.

Это не первый раз, когда Джонс публично пренебрегает Салахом. В январе Джонс признался в интервью TNT Sports, что считает звезду «Челси» Эдена Азара «лучшим футболистом», чем Салах.