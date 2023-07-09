Мак Аллистер и Собослаи пока в отпуске.

Летние подписания «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер и Доминик Собослаи еще не начали тренироваться со своими новыми партнерами, хотя команда уже вовсю пыхтит.

Накануне «красные» сообщили, когда они присоединятся к предсезонному тренировочному лагерю. Ожидается, что Мак Аллистер и Собослаи прибудут на базу сегодня - во вторник 11 июля.

Они проведут свою первую тренировку в клубе и будут работать над адаптацией к команде. Юрген Клопп надеется, что оба они смогут быстро привыкнуть к стилю игры и как можно скорее набрать форму.

И Мак Аллистер, и Собослаи могут впервые сыграть за «Ливерпуль» в первом предсезонном матче против « Карлсруэ» 19 июля.