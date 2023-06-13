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Инсайды о трансферной работе мерсисайдцев от Фабрицио Романо. «Ливерпуль» — один из самых заинтересованных клубов» в подписании Габри Вейги

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Обновление полузащиты идет полным ходом.

Фабрицио Романо сообщил, что «Ливерпуль» заинтересован в подписании Габри Вейги из «Сельты».

«На этой неделе «Ливерпуль» беседовал с людьми, близкими к Габри Вейге, — сказал Романо в своем подкасте Here We Go. — Он качественный игрок, будто наэлектризованный, он мне очень нравится, он один из лучших талантов в мире.

«Ливерпуль» — один из самых заинтересованных клубов в этом игроке. Ранее мы получали сообщения о том, что сделка заключена с «Ньюкаслом», но это совсем не так, «Ливерпуль» действительно заинтересован в Вейге. Это большая возможность для «Ливерпуля», и они думают: «Стоит ли игрок своих денег? Это то, что нам нужно?»

В прошлом сезоне испанец, чей рост составляет 184 см, забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи, и он может выступать практически в любой роли в полузащите.

Как сообщается, чтобы активировать опцию выкупа Вейгу из «Сельты», потребуется около 40 миллионов евро.

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