😔 «Шансов нет». Мак Аллистер считает, что Южной Америке не одолеть европейские клубы

Алексис Мак Аллистер оценил уровень южноамериканских команд на фоне сильнейших клубов Европы.

«Я аргентинец, но, честно говоря, у южноамериканских команд сегодня нет шансов обыграть европейский клуб.

Наши клубы могут играть со страстью и желанием. Много фолить, да. Но в долгосрочной перспективе, в более широком смысле, вы не можете соревноваться только лишь с этим», – считает хавбек «Ливерпуля».

Фанаты верят, что не все так безнадежно.

💭 «Вероятно, он говорит о топ-клубах. Но есть и команды второго эшелона, с которыми южноамериканцы могут справиться».

💭 «Послушай аргентинца и сделай наоборот».

💭 «Для бразильцев еще не все потеряно».

💭 «Разумеется, здесь разные кошельки соревнуются».

Напомним, на КЧМ остались два бразильских и один мексиканский клуб, представляющие зону Северной и Южной Америки.