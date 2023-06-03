«Ливерпуль» проявляет интерес к Куадио Коне – полузащитнику менхенгладбахской «Боруссии». По информации Фабрицио Романо, мерсисайдцы начали переговоры о трансфере француза.

Как оказалось, Коне болеет за «Ливерпуль». Об этом рассказал Реда Бехти – экс-тренер молодежки «Парижа», где Куадио начинал играть в футбол:

«Переход в «Ливерпуль» был бы особенно приятным для Ману. Помню, что он пришел на просмотр к нам в «Париж» в футболке «Ливерпуля», это его любимый клуб». Он смог бы проявить себя в Премьер-лиге, смог бы выступать за клуб, который является одним из самых популярных в Англии. В такой обстановке он будет только прогрессировать и дальше демонстрировать свой талант».

В молодежке «Парижа» Бехти также тренировал игрока «Ливерпуля» – Конате:

«Увидеть то, как два парня, с которыми мы работали в «Париже», сегодня становятся топ-игроками в одном из крупнейших клубов мира, было бы приятным вознаграждением за ту тренерскую работу, которую мы проделали с этими молодыми людьми».

Хотели бы увидеть Коне вместе с Конате в футболке «красных»?