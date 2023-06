Лето будет интересным.

В ближайшие месяцы «Ливерпуль» ждет серьезное обновление: в конце сезона команду покинули несколько ключевых игроков, а в течение этого сезона проявилась недостаточная глубина состава, что повлияло на результаты. Так что клуб строит наполеоновские планы на предстоящее трансферное окно, как сообщает Фабрицио Романо.

Трансферный эксперт сказал в своем подкасте Here We Go, что этим летом «Ливерпуль» хочет подписать трех полузащитников, одного центрального защитника и, возможно, одного крайнего защитника.

«Красные» уже давно работают над поиском полузащитников и, судя по последним новостям, уже практически достигли соглашения с Алексисом Мак Аллистером. Также мерсисайдцы начали переговоры по Куадио Коне из менхенгладбахской «Боруссии». С точки зрения центральных защитников «Ливерпуль» интересует Юрриен Тимбер.

А кого бы вы предложили Клоппу?