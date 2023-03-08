Тренер не был удивлен такому повороту.

Во время предматчевой пресс-конференции главного тренера «Ливерпуля» спросили о решении Роберто Фирмино летом покинуть клуб свободным агентом.

«Да, он сказал мне. Был ли я удивлен? Да, немного, хотя на самом деле это вполне обычное дело. Все могло пойти по двумя путями, а получилось по одному. И я это очень уважаю. Все это совершенно нормально во время таких длительных отношений, которые есть у нас и у Бобби с клубом, с большинством игроков и, конечно же, болельщиками.

Мне понравился прием, который он получил во время матча с «Юнайтед». Он сказал мне следующее: «Теперь я хочу довести эту замечательную историю до положительного конца». Вот и все. Он целиком и полностью с нами, полностью предан делу. И это все, что нам нужно знать.

Сейчас у нас нет времени для прощаний или чего-то еще, оно появится в конце сезона. Когда бы и как бы он ни вернулся, все знают, что его фамилия еще долго будет у всех на слуху. Я думаю, что он один из тех игроков, которых будут рады видеть даже в составе команды-соперницы».

А как вы отнеслись к решению Роберто Фирмино уйти? Пишите в комментариях.