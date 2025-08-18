😎 «Ливерпуль» неожиданно и хорошо заработает на трансфере 19-летнего хавбека, который почти не играл за клуб

Кажется, мы все забыли, что «Ливерпуль» может не только подписывать больших игроков, но и неожиданно терять футболистов.

Одним из таких, похоже, станет Бен Доук, который близок к трансферу в «Борнмут» за 25 миллионов фунтов стерлингов. Футболист подпишет пятилетний контракт с новым клубом, но «скаузеры» получат приоритетное право выкупа.

Теперь трансферный баланс «Ливерпуля» за лето существенно изменился и уже не выглядит таким уж устрашающим. Всего -£70 млн.

Напомним, красные подписали Доука в 2022-м у «Селтика» за £600 тысяч.

Сколько еще можно потратить?