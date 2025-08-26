🎥 30 секунд криков Джейми Каррагера. Легенда безумно встретил победный гол Нгумоа на 100-й минуте

«Ньюкасл» и «Ливерпуль» славно развлекли зрителей во втором туре АПЛ. На 35-й минуте Райан Гравенберх открыл счет, а под конец первого тайма Энтони Гордон за фол на Вирджиле ван Дейке схватил прямую красную.

Юго Экитике увеличил преимущество мерсисайдцев через 20 секунд после свистка на второй тайм – Арне Слот даже не успел вернуться из подтрибунки . «Сороки» в меньшинстве смогли довести счет до 2:2, но на 100-й минуте Рио Нгумоа вырвал для «Ливерпуля» победу.

Как фанаты «Ливерпуля» встретили победный гол на 10-й добавленной минуте? Показывает Джейми Каррагер:

«О боже мой! Вау! Счастливые «красные»! Боже мой! Футбол! Что за игра! Это одна из величайших игр в истории Премьер-лиги?»

Признавайтесь: так же кричали после гола Рио? Или громче?