😱 Вы не поверите, кого Салах считает фаворитом АПЛ

Возможно, вы удивитесь, но Мохамед Салах не считает «Ливерпуль» фаворитом АПЛ. А сейчас вы удивитесь еще сильнее, ведь речь даже не о «Манчестер Сити».

Выступая на церемонии награждения PFA Awards в Манчестере, Салах сказал: «Я думаю, что у «Арсенала» отличная команда в этом сезоне. У них действительно хорошие шансы. Думаю, что сейчас они фавориты. Но, надеюсь, мы сделаем это снова».

Гари Невилл согласен с египтянином:

«Завтра я пойду на Monday Night Football и сделаю прогноз, где, вероятно, выберу «Арсенал», потому что делал это последние три сезона. Но, честно говоря, «Ливерпуль» может легко выиграть лигу, особенно если они получат Александера Исака».

Простой вопрос – Почему никто не верит в «Ман Сити»?