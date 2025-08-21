Переезд Флориана Виртца в Англию вышел громким во всех отношениях. Все началось еще с отказа «Баварии», которая по слухам рассталась с Томасом Мюллером, чтобы освободить финансы для подписания звезды «Байера».

А когда стало ясно, что Фло выбрал «Ливерпуль», пресса подготовила новую громкую историю: Флориан Плеттенберг сообщил, что немец хочет выступать за мерсисайдцев под 10-м номером, как было и в Леверкузене. На «Энфилде» «десятка» была и остается у Алексиса Мак Аллистера.

Виртцу еще до официального сообщения о трансфере пришлось высказаться в соцсетях:

«Тому, кто говорит, что я хочу 10-й номер: я уважаю игроков. Не надо верить всему, что пишут 🤡».

Трансфер состоялся, Фло в «Ливерпуле» получил седьмой номер, теперь парни монетизируют историю, раздутую прессой.

«Красные» креативно прорекламировали 10-ю модель смартфона Google Pixel. В ролике Алексис говорит:

«Знаю, что ходили слухи, якобы Фло хочет получить 10-й номер, я хочу рассказать вам правду. Фло, это ведь тот самый 10-й номер, который ты хотел? Google Pixel 10».

«Спасибо, Макка! Хорошая вещь», – с улыбкой ответил Фло.

Stonks!