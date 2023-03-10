Предстоящий матч «Ливерпуля» с «Борнмутом», который состоится 11 марта, станет знаковым для троих представителей команды.

Диогу Жота может в 100-й раз выйти на поле в составе «Ливерпуля».

Для Роберто Фирмино игра тоже будет юбилейной – 250-й за клуб. Бобби уже 12 раз играл против «Борнмута» - больше, чем кто-либо в истории «Ливерпуля».

Юрген Клопп имеет все шансы вступить в элитный клуб: победив «Борнмут» в субботу, он одержит свою 600-ую победу в качестве тренера и станет всего лишь шестым тренером «Ливерпуля», которому удалось это сделать.