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Для Жоты, Фиримино и Клоппа матч с «Борнмутом» может стать знаковым

Роберто Фирмино Роберто Фирмино
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Диогу Жота Диогу Жота
Юрген Клопп Юрген Клопп
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Предстоящий матч «Ливерпуля» с «Борнмутом», который состоится 11 марта, станет знаковым для троих представителей команды.

Диогу Жота может в 100-й раз выйти на поле в составе «Ливерпуля».

Для Роберто Фирмино игра тоже будет юбилейной – 250-й за клуб. Бобби уже 12 раз играл против «Борнмута» - больше, чем кто-либо в истории «Ливерпуля».

Юрген Клопп имеет все шансы вступить в элитный клуб: победив «Борнмут» в субботу, он одержит свою 600-ую победу в качестве тренера и станет всего лишь шестым тренером «Ливерпуля», которому удалось это сделать.

1 комментарий

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alim_liver_kz
Фирму можно со старте. А вот Жоту пока рано, с банки только выпускать..
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