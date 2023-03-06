Недавно Роберто Фирмино объявил, что покинет «Ливерпуль» этим летом.

Фабрицио Романо объяснил: причина, по которой Фирмино больше не хочет оставаться в клубе, заключается в количестве нападающих в команде.

Он хочет регулярно играть в футбол и считает, что избыток нападающих в клубе мешает этому.

Независимо от того, когда Фирмино решит покинуть клуб, он обеспечил себе место в истории «Ливерпуля» как часть одной из величайших тройки нападающих всех времен.