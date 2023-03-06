В 26-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» сотворил историю. «Красные» разнесли «Манчестер Юнайтед», забив сопернику семь безответных мячей.

Последний гвоздь в крышку гроба «красных дьяволов» забил Фирмино – на 88-й минуте матча он отправил седьмой мяч в сетку ворот Де Хеа.

Буквально на днях стало известно, что летом Бобби покинет «Ливерпуль».

После победы над «Юнайтед» Юрген Клопп впервые прокомментировал решение Фирмино:

«Конечно, для Бобби сегодняшний вечер был совершенно особенным. Для него это было непростое решение, он отличный парень. Когда заканчивается контракт и игрок решает уйти – это нормально. Поддержка, которую он сегодня получил, была абсолютно выдающейся. Думаю, его гол весь стадион ждал больше всего».

Фирмино присоединился к «Ливерпулю» летом 2015 года. С «красными» Бобби завоевал семь трофеев, среди которых титул победителя АПЛ и Лиги чемпионов.

К концу подходит очень красивая история.