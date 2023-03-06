13 комментариев

Уже забыл про матч с «Реалом».

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне комментатор АПЛ Джейми Каррагер признался, что шокирован игрой мерсисайдцев в матче с «МЮ».

«Было невероятно наблюдать за вторым таймом. Это был шок, что «Манчестер Юнайтед» оказался так плох, а «Ливерпуль» настолько хорош», – сказал Каррагер Sky Sports News.

«Мы давно не видели такого выступления. Во втором тайме «Ливерпуль» играл как два или три года назад, когда соперник просто не мог устоять, особенно на «Энфилде». Когда вы видите, как «Ливерпуль» делает такое представление, это заставляет вас почувствовать: «Как они могли играть так плохо в течение всего сезона?

Это огромная победа «Ливерпуля» с точки зрения борьбы за четверку лучших. Возможно, что клуб теперь сможет заинтересовать нужного игрока. Джуда Беллингема, например.

Я до сих пор не могу поверить, что у них все еще есть хорошие шансы на попадание в четверку лучших. Предстоит долгий путь», – добавил Каррагер.

Каррагер настолько счастлив, что посвятил свою страницу в Твиттере Гари Невиллу.