LFC 2020
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«Это шок. Я не могу поверить, что «Ливерпуль» может попасть в топ-4». Каррагер без ума от счастья и, похоже, окончательно достал Невилла 🤣🤣🤣

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Уже забыл про матч с «Реалом».

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне комментатор АПЛ Джейми Каррагер признался, что шокирован игрой мерсисайдцев в матче с «МЮ».

«Было невероятно наблюдать за вторым таймом. Это был шок, что «Манчестер Юнайтед» оказался так плох, а «Ливерпуль» настолько хорош», – сказал Каррагер Sky Sports News.

«Мы давно не видели такого выступления. Во втором тайме «Ливерпуль» играл как два или три года назад, когда соперник просто не мог устоять, особенно на «Энфилде». Когда вы видите, как «Ливерпуль» делает такое представление, это заставляет вас почувствовать: «Как они могли играть так плохо в течение всего сезона?

Это огромная победа «Ливерпуля» с точки зрения борьбы за четверку лучших. Возможно, что клуб теперь сможет заинтересовать нужного игрока. Джуда Беллингема, например.

Я до сих пор не могу поверить, что у них все еще есть хорошие шансы на попадание в четверку лучших. Предстоит долгий путь», – добавил Каррагер.

Каррагер настолько счастлив, что посвятил свою страницу в Твиттере Гари Невиллу.

13 комментариев

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moldfan
Гарри заслужил своей высокомерной реакцией, когда подтрунивал перед игрой комментарий Сунесса о том, что Ливер сегодня взгреет МЮ.
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Jade CAT Odessa
Ответ Иван Куянец
Где Все они были когда Реал вынес Ливерпуль2:5 на Энфилде
А какое отношение имеешь ты к Реалу, что за его спину прячешься?)))
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BananaMantana
Ответ Иван Куянец
я Про Реал говорю ,Что ты несешь? Я не фанат Мю. Посмотрим на вас всех в лч
а чей ты фанат? не позорь Реал
+1
0
+1
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Mr. Angel
Ответ Иван Куянец
главное ты не плачь когда Ливерпуль вылетит в лч
Мне норм , главное МЮ поимели с рекордным счётом, учитывая, что у Ливерпуля провальный сезон, это уже неплохо. А они пусть и дальше играют в ЛЕ, когда ЛФК играет в ЛЧ...
+3
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+3
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Иван Куянец
Ответ Mr. Angel
4:0, 3:6, 7:0 и это только этот сезон, МЮ не то что в финал ЛЧ не выходит) он даже в ЛЧ не учавствует) всё что вы можете это плакать и смотреть как Ливерпуль играет в финалах
главное ты не плачь когда Ливерпуль вылетит в лч
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-2
-2
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Иван Куянец
Ответ Mr. Angel
4:0, 3:6, 7:0 и это только этот сезон, МЮ не то что в финал ЛЧ не выходит) он даже в ЛЧ не учавствует) всё что вы можете это плакать и смотреть как Ливерпуль играет в финалах
я Про Реал говорю ,Что ты несешь? Я не фанат Мю. Посмотрим на вас всех в лч
0
-3
-3
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Mr. Angel
Ответ Иван Куянец
2:5 от Реала и 2 проиграных финалов
4:0, 3:6, 7:0 и это только этот сезон, МЮ не то что в финал ЛЧ не выходит) он даже в ЛЧ не учавствует) всё что вы можете это плакать и смотреть как Ливерпуль играет в финалах
+6
0
+6
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Иван Куянец
Ответ Mr. Angel
Ну да) не забудь про 4:0 и 0:5))
2:5 от Реала и 2 проиграных финалов
+2
-3
-1
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Иван Куянец
Где Все они были когда Реал вынес Ливерпуль2:5 на Энфилде
+2
-3
-1
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Tun
весело, чего уж, без яда, имеет право
+4
0
+4
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Mr. Angel
Ответ anapa 2013
Нормально потроллил, через пару-тройку лет будет 0:7 в другую сторону и история закольцуется)
Ну да) не забудь про 4:0 и 0:5))
+14
-1
+13
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anapa 2013
Нормально потроллил, через пару-тройку лет будет 0:7 в другую сторону и история закольцуется)
+2
-6
-4
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Андрей Белый
Лучший)))
+12
0
+12
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