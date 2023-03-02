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😢 Пришлось смириться. Немецкий инсайдер рассказал о том, как Клопп отреагировал на решение Фирмино

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Юрген Клопп Юрген Клопп
Роберто Фирмино Роберто Фирмино
Футбол Футбол

Бобби сообщил, что покидает клуб.

Юрген Клопп до конца настаивал на том, чтобы Роберто Фирмино остался в клубе, но в конечном итоге ему пришлось смириться с тем, что летом бразилец покинет «Энфилд».

Журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг рассказал историю о решении Фирмино покинуть «Ливерпуль».

«Юрген Клопп был очень и очень заинтересован в продление контракта. Он шел до конца, − сказал Плеттенберг в интервью Redmen TV. − Он часто говорил об этом прессе, но также говорил об этом самому Фирмино. Клопп хотел, чтобы он остался!»

С уверенностью можно сказать, что у Фирмино не будет недостатка вариантов для продолжения карьеры. В новом клубе он может получить даже условия получше.

Форвард несомненно стал легендой «Ливерпуля». На «Энфилде» он провел долгие 8 лет, 353 игр, в которых забил 107 голов. В его активе шесть трофеев.

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